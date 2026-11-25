Однодневный интенсив для молодых мам «Ресурсник: день для себя» состоится в Пскове 28 ноября на улице Максима Горького 15. Участниц ждут встречи с психологом и нутрициологом, а также творческий мастер-класс, сообщили в Псковском городском молодежном центре.
Фото: Псковский городской молодежный центр
Программа интенсива разделена на три тематических блока.
В 12:00 начнётся встреча «Сама себе мама», которую проведёт перинатальный психолог, консультант и мама пятерых детей Ольга Гущина. Участницы познакомятся с техниками психологической самопомощи, практиками арт-терапии и поработают с метафорическими картами.
В 13:30 тренер и нутрициолог Лилия Леонтьева расскажет, как полноценно питаться, когда времени на себя почти нет. Специалист предложит простые и сытные варианты завтраков и перекусов, поделится быстрыми рецептами и ответит на вопросы участниц.
Завершит программу в 14:40 творческий мастер-класс «Зимний пейзаж с северным сиянием». Его проведёт директор центра дизайна и креативных индустрий ПсковГУ Ольга Поспелова.
Участие в мероприятии бесплатное. Предварительная регистрация желательна.