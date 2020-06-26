Общество

Губернатор назвал важной победой запуск авиасообщения с Калининградом и Анапой

Губернатор Михаил Ведерников назвал важной и большой победой запуск авиасообщения Пскова с Калининградом и Анапой. Как он сообщил в субботу, 27 июня в своем инстаграм-аккаунте, эта победа стала возможной благодаря поддержке проекта федеральным правительством, губернатором Калининградской области Антоном Алихановым и губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.

«Загрузка рейсов в целом сейчас, несмотря на коронавирусные ограничения, достаточно хорошая. С учетом коронавируса, с учетом полного отсутствия рекламы, она составила почти 50%. Поэтому я считаю, что это хороший показатель, который позволяет нам рассчитывать на продолжение динамичного роста пассажиропотока аэропорта. Москва и Сочи в течение прошлого года дали рост в 5 раз и позволили выйти на показатель 40 тыс пассажиров в год», - рассказал губернатор.

По словам главы региона, цель – достичь 130 тыс. пассажиров в год. При таком потоке работа аэропорта становится рентабельной и интересной для потенциального инвестора. Он есть и как только будет достигнута соответствующая мощность, компания готова начать строительство нового терминала и выходить на конкурс, чтобы участвовать в дальнейшем развитии авиасообщения Псковской области