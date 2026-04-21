Вопросы международного сотрудничества обсудила Нинель Салагаева с инспекционной группой МИД России

В Псковской области с рабочим визитом находится инспекционная группа Министерства иностранных дел Российской Федерации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Во вторник, 21 апреля, в правительстве Псковской области прошло совещание, на котором были рассмотрены вопросы взаимодействия региональной власти с представительством МИД России в Пскове. В обсуждении приняли участие Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации Эдуард Малаян, Заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева, начальник управления протокола и внешних связей правительства региона Мария Бирюкова, министр экономического развития Псковской области Андрей Михеев, начальник отдела по работе с субъектами Федерации СЗФО и представительствами МИД России Мария Астахова и и.о. руководителя территориального органа — представителя МИД России в Пскове Валентин Сазонов.

Нинель Салагаева отметила, что правительством Псковской области выстроено конструктивное взаимодействие с территориальным представительством МИД. Она также высоко оценила сотрудничество с региональным представительством федерального органа в части получения эффективной, своевременной и квалифицированной помощи по всем профессиональным вопросам, будь то развитие международных и межправительственных связей, организация официального визита за рубеж или прием иностранных делегаций.

Вице-губернатор также рассказала о регулярных визитах иностранных журналистов в Псковскую область. В этом году пресс-тур «По местам памяти и славы» был приурочен ко Дню памяти жертв геноцида советского народа.

Традиционными для Псковской области стали совместные мероприятия в области экономики, культуры, образования, туризма и молодежной политики с Республикой Беларусь. Кроме того, регион наращивает сотрудничества с Республикой Абхазия и некоторыми другими странами.

Отдельный блок деятельности посвящен работе с соотечественниками и переселенцами в Псковскую область, Россию из-за рубежа.

Эдуард Малаян обратил внимание, что вся эта работа очень значима. Он особенно отметил Псковскую область в части развития экономических и туристических зарубежных связей, а также обратил внимание на усилия региона по приему соотечественников. Чрезвычайный и полномочный посол РФ напомнил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров в прошлом году назвал Псковскую область в четверке субъектов РФ, которые наиболее активно создают условия для переезда иностранных граждан.

В продолжение встречи участники совещания обсудили перспективы внешнеэкономического взаимодействия Псковской области в сфере экономики. Кроме того, рассмотрена возможность участия представителей региона в профессиональной стажировке на площадке МИД РФ.

По итогам встречи была достигнута договоренность сторон продолжать сотрудничество по ключевым вопросам взаимодействия.