 
Общество

Назван появляющийся и проходящий за секунды симптом опухоли мозга

0

Кратковременные нарушения зрения могут быть признаком опухолей мозга, предупредили специалисты британской благотворительной организации Brain Tumour Charity. Их предостережение опубликовало Daily Mirror.

По словам врачей, одним из наименее известных признаков рака мозга является внезапная потеря зрения, проходящая сама собой за несколько секунд. Это состояние чаще всего появляется во время резкого вставания, и обычно на него не обращают внимание, хотя оно может указывать на серьезные проблемы со здоровьем, пишет «Лента.ру».

В частности, по словам специалистов, этот симптом возникает из-за воздействия опухоли на структуры мозга, отвечающие за зрение.

«Опухоль мозга может вызывать изменения зрения из-за давления на зрительный нерв или отека диска зрительного нерва в задней части глаза», — отметили специалисты. Также среди возможных симптомов они назвали затуманенное зрение и частичную потерю поля зрения.

При этом врачи подчеркивают, что подобные проявления чаще всего не связаны с онкологией и имеют другие причины. Тем не менее при любых изменениях зрения они призывают обращаться к офтальмологу, чтобы исключить серьезные заболевания и получить своевременную диагностику.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026