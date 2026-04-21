Чемпионские кубки шестого сезона Лиги дебатов «Истина» обрели своих обладателей

Завершился полугодовой марафон шестого сезона региональной Лиги дебатов «Истина» - в проекте Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов с октября по апрель приняли участие 186 команд из всех муниципальных образований области, сообщили Псковской Ленте Новостей в Собрании.

Масштабный финал, растянувшийся на целый день, прошёл в Пскове в двух локациях. В областном академическом театре драмы им. А. С. Пушкина состоялись полуфинальные туры среди команд 8-9-х и 10-11-х классов и колледжей, а в актовом зале правительства Псковской области - игры за чемпионские кубки.

Участников Лиги дебатов приветствовал спикер регионального парламента Александр Котов. «Я сегодня с полным убеждением могу отметить, что это один из самых лучших, самых интересных и, наверное, самых практичных проектов нашего Молодёжного парламента», - дал оценку председатель областного Собрания депутатов. Александр Котов обратил внимание, что в эпоху распространения цифровых технологий молодёжь всё чаще общается в режиме онлайн, а Лига дебатов способствует живому общению и дискуссии. «Сегодня в финале будут победители, но точно не будет проигравших, потому что навыки, которые вы приобретаете в этой игре, безусловно, пригодятся вам в жизни», - сказал Александр Котов и пожелал всем командам «быть на высоте».

В финале приняли участие шесть команд, но в целом проект «Лига дебатов "Истина"» охватил все школы региона, а в этом году, как отдельная категория участников, добавились средние профессиональные образовательные организации. «Мы видим, что ребята по-настоящему загорелись этим. Игры проходят на протяжении всего учебного года, внутри школ проводятся свои турниры, а их победители попадают на муниципальный этап Лиги дебатов», - отметила региональный координатор федерального проекта «Навигаторы детства» Юлия Колбасова.

На то, что Лига дебатов «Истина» совершенствуется и развивается, также обратил внимание вице-спикер, куратор Молодёжного парламента Виктор Остренко: растёт количество команд, уровень участников, интерес наблюдателей. Как своеобразный рубеж, организаторы решили видоизменить прежний логотип и символику проекта, выбрав образы мифологических богов как символ мудрости, передающейся из века в век. «Мы вместе с вами выросли, мы стали глубже понимать игру, мы вместе с вами становимся сильнее на площадке игры Лиги дебатов «Истина». И надеемся, нам вместе с вами придётся пройти этот путь ещё не один год», - пожелал удачи участникам финала и проекту в целом Виктор Остренко.

На финал Лиги дебатов «Истина» приехали гости из других регионов - члены молодёжных парламентов из Вологодской области и Ненецкого автономного округа, а также председатель комитета по образованию, культуре, спорту и молодёжной политике Законодательного Собрания Республики Карелия Татьяна Тишкова.

Опыт проведения Лиги дебатов, которым псковичи год назад поделились с коллегами из Парламентской ассоциации Северо-Запада России, уже претворяется в жизнь в соседних регионах.

«Я приехала, чтобы вживую посмотреть, как проходит Лига дебатов, потому что мы только начинаем у себя подобный проект. Надеюсь, мы когда-нибудь дорастём до вас. То, что я сегодня увидела, позволяет мне говорить, что Пскову пора проводить Лигу дебатов Северо-Запада. У вас всё готово для этого», - предложила депутат из Карелии.

Финальные игры прошли по традиционным правилам: вопросы дебатов команды узнали за несколько дней и подготовили аргументы как «за», так и «против», а вот выбор роли в дискуссии определил жребий. Красноречие, аргументированность, харизму молодых ораторов оценивали опытные эксперты.

«У нас замечательное подрастающее поколение. Они умные, целеустремлённые, знают, чего хотят и дают свою оценку многим вещам. Когда мы общаемся с молодёжью, они учатся у нас, а мы - у них. Именно так происходит на Лиге дебатов», - поделился член жюри, вице-спикер Игорь Дитрих.

По результатам финальных игр чемпионами шестого сезона региональной Лиги дебатов «Истина» стали команды Великолукского медицинского колледжа, ПИЛГ и лицея «Развитие».