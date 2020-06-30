В Псковской области завершился еще один день голосования по поправкам в Конституцию РФ

В Псковской области завершился еще один день активного голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Печоры, УИК № 186
Все 615 участков в регионе работали с 8.00 до 20.00. В целях предупреждения распространения коронавируса на каждом УИК неукоснительно соблюдаются рекомендации Роспотребнадзора.
Печоры, УИК № 186
Так, члены участковых комиссий, общественные наблюдатели, правоохранители и сами голосующие должны находится на участках в средствах индивидуальной защиты. Кроме того, проводится регулярное проветривание и дезинфекция помещений.
Дновский район, деревня Выскодь, участок № 216
Напомним, завтра, 1 июля, основной и последний день общероссийского голосования. У россиян была возможность проголосовать до указанного дня в целях минимизации рисков распространения новой коронавирусной инфекции.