Охранник, бухгалтер и продавец: россияне назвали самые скучные профессии

Охранник, бухгалтер и продавец возглавили рейтинг самых скучных профессий, по мнению россиян, в 2026 году, показало исследование SuperJob.

«Самая скучная профессия - охранник, но теперь так считают лишь 12% опрошенных (годом ранее было 15%). На второе место поднялся бухгалтер: 9% (+2 процентных пункта). Замыкает тройку продавец - 6% (+2 процентных пункта)», - показало исследование на основе опроса 1600 респондентов. 

Кроме того, в топ-5 скучных профессий вошел библиотекарь - так считают 5% респондентов (в 2025 году было 2%). По 2% голосов набрали архивариус, вахтер, сторож. Еще 2% россиян считают, что скучной может быть любая нелюбимая работа.

Почти каждый четвертый опрошенный (23%) не смог определиться с ответом. А 12% респондентов убеждены, что скучных профессий не бывает.

При этом мужчины и женщины расходятся во мнениях. Россиянки чаще называют унылой работу бухгалтера (12% против 6% среди мужчин) и охранника (13 и 10% соответственно). Мужчины же чаще упоминают сторожа (4% против 0% среди женщин).

А вот отрицать существование скучных профессий в принципе больше склонны женщины: 14% против 9% среди мужчин.

Реклама на ПЛН

