Псковские курсанты стали участниками турнира «ФСИН QUIZ»

Курсанты Псковского филиала Университета ФСИН России приняли участие в интеллектуальном турнире «ФСИН QUIZ», сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе.

Интеллектуальное состязание «ФСИН QUIZ», организатором которого выступил  Воронежский институт ФСИН России, объединило курсантов различных курсов ведомственных образовательных организаций и стало важной площадкой для углубленного изучения истории становления и развития уголовно-исполнительной системы, повышения уровня цифровой грамотности и компетенций участников в области информационной безопасности.

Турнир проводился в формате соревнований по решению заданий с применением методов киберразведки  в условиях ограниченного времени. Псковский филиал университета был представлен тремя командами. По итогам интеллектуального турнира бронзовым призером стала команда 2 курса.

«Подобные форматы работы позволяют не только проверить уровень знаний курсантов, но и создать условия для их интеллектуального роста, развития интереса к профессиональной деятельности и формирования устойчивых навыков командного взаимодействия», – отметил Роман Пушилин, куратор интеллектуального клуба Псковского филиала Университета ФСИН России.

 

