Общество

Порядок вступления в силу нормативных актов может измениться в Псковской области

Порядок вступления в силу документов после дня их официального опубликования может быть уточнен в областном законодательстве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В законы «О системе органов исполнительной власти Псковской области» и «О порядке опубликования и вступления в силу Устава и законов области, иных нормативных правовых актов области» предложено внести изменения – соответствующий законопроект, разработанный комитетом по природным ресурсам и экологии, внес в областное Собрание депутатов губернатор.

Например, при принятии законодательного акта, регулирующего налоговые правоотношения, необходимо соблюдать специальные правила вступления в силу актов законодательства о налогах, установленные Налоговым кодексом РФ.

Схожая ситуация возникает в сфере регулирования добычи водных биоресурсов: приказом областного комитета по природным ресурсам и экологии ежегодно распределяются квоты добычи водных биоресурсов для осуществления промышленного рыболовства на малых озерах Псковской области, который вступает в силу только с 1 января следующего года.

Разработчики законопроекта предлагают ввести в областное законодательство норму, которая уточняет, что Устав, законы области и иные нормативные правовые акты вступают в силу со дня их официального опубликования, если законодательно не предусмотрен более поздний срок их вступления в силу.

Предложение о включении проекта закона «О внесении изменений в статьи 27.1 и 35 Закона Псковской области «О системе органов исполнительной власти Псковской области» и статью 4 Закона Псковской области «О порядке опубликования и вступления в силу Устава и законов области, иных нормативных правовых актов области» в повестку сессии регионального парламента рассмотрит Совет Собрания.