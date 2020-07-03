Общество

Псковский «Голос» предлагает отменить результаты голосования по поправкам в Конституцию в УИК №43

В Псков на избирательном участке №43 (ул. Шестака, 4) зафиксирована «серьезная аномалия» в результатах голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщается на странице общероссийского общественного движения «Голос» в Псковской области в соцсети «Фейсбук».

По данным «Голоса», цифры значительно отличаются от результатов на других УИК, в том числе и тех, на которых голосовали только военнослужащие. В частности, на УИК № 43 было выдано 1547 бюллетеней, из которых 1541 оказались с голосами за поправки в Конституцию, 3 - против, 3 - недействительных.

В ходе досрочного голосования в 10 утра 27 июня движение «Голос» получило от одного из военнослужащих, проголосовавших досрочно на УИК №43, жалобу, в которой говорится, что на данном участке «несколько раз в открытую показали, как кому и что показать надо». «Ширм никаких нет, "галку" надо поставить сразу при получении бюллетеня, затем пройтись с ним и всем показать, после чего кинуть в урну», - говорится в сообщении. Также автор жалобы пояснил, что «фактически невозможно успеть никак испортить бюллетень, так как за всеми наблюдают».

По мнению движения «Голос», «"аномальные результаты" голосования на УИК № 43 подтверждают поступившую жалобу». В связи с этим за подписью псковского координатора движения Владимира Жилинского направлено обращение в адрес председателя Избирательной комиссии Псковской области Игоря Сопова.

В нем предлагается изъять видеозапись с УИК № 43 (лишний пробел в номере) для подтверждения поступившей информации или выявления иных причин «аномальных результатов» и отменить результаты голосования на данном участке.