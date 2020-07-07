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Общество

Глава комитета по соцзащите объяснила задержку выплат на детей от 3 до 7 лет

07.07.2020 13:57|ПсковКомментариев: 0

Председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева попросила всех набраться терпения в ожидании выплаты федеральных пособий на детей от 3 до 7 лет. 7 июля на пресс-центре Псковской Ленты Новостей он рассказала, что в регионе насчитывается 19,5 тыс. семей, которые вправе рассчитывать на выплаты на детей 3-7 лет.

Принято в обработку 14 тыс. заявлений, 10 тыс. рассмотрено. Из них 900 получили отказ, в основном из неправильного предоставления информации о доходах или составе семьи.

По словам Ольги Евстигнеевой, есть некоторая задержка, но все денежные средства обязательно поступят. Она призвала ожидающих выплаты пособия набраться терпения.

Органы социальной защиты работают в усиленном режиме из-за огромной нагрузки, к работе привлечены дополнительные силы. Если не удается дозвониться до отдела соцзащиты в Пскове на улице Петровской, можно обращаться непосредственно в комитет или через аккаунты соцзащиты в соцсетях.

Ольга Евстигнеева призвала набраться терпения и пообещала, что ни одно заявление не останется без ответа.

Теги: #выплаты #социальная сфера
Источник: Псковская Лента Новостей
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