Общество

Псковские летчики победили в соревнованиях «Авиадартс-2020»

На аэродроме Дягилево в Рязани прошла торжественная церемония закрытия всеармейского этапа конкурса по воздушной выучке летных экипажей «Авиадартс-2020», в ходе которой были подведены итоги соревнований в семи номинациях. Летчики на Ка-52 из Псковской области стали победителями в армейской авиации на боевых вертолетах, сообщает телеканал «Звезда».

Всего в конкурсе приняли участие 54 экипажа оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации Воздушно-космических сил.

В рамках конкурса общекомандный зачет выиграла команда Южного военного округа, которая завоевала две золотые, одну серебряную и две бронзовые награды во всех номинациях.

Международный этап конкурса пройдет в период с 23 августа по 5 сентября 2020 года в Рязанской области в рамках Армейских международных игр.