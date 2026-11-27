Переменная облачность без осадков прогнозируется на территории Псковской области 28 ноября, сообщили в региональном гидрометцентре.

На дорогах местами сохранится гололедица. Ночью будет дуть ветер северных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду, днем — западных направлений со скоростью 4-6 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью ожидается от -3 до -8 градусов, днем воздух прогреется от 0 до -5 градусов.

В Пскове температура воздуха ночью прогнозируется от -3 до -5 градусов, днем — от -1 до -3 градусов.

Атмосферное давление низкое.