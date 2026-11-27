Уже завтра, 28 ноября, в спортивно-развлекательном центре «Простория» пройдет грандиозный финал фестиваля «Мисс/Миссис Псков - 2026», который обещает стать самым ярким светским событием областного центра в уходящем году. Планируется, что шоу соберет не только самых прекрасных псковичек, которые поборются за титулы в разных номинациях, но и еще более 100 королев из других городов страны. Некоторые уже приехали в Псков и сегодня придут в пресс-центр поделиться своими ожиданиями от финального шоу.

В брифинге примут участие: