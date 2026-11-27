На конференции AI Journey Сбер представил Kandinsky 6.5, новое поколение моделей для генерации видео и изображений. Kandinsky 6.5 Video впервые научилась объединять в одном ролике сразу несколько героев, предметов и локаций по их фотографиям, и теперь позволяет задать первый и последний кадр сцены. Максимальная длина видео выросла до 10 секунд, а разрешение – до 2K. Kandinsky 6.5 Image точно переносит черты лица с фотографии и уверенно пишет текст на изображениях.

Обе модели уже доступны в ИИ-помощнике ГигаЧат, где изображения можно генерировать в чате, а видео — в отдельной вкладке Видео. Сбер также выкладывает в открытый доступ новое поколение моделей Kandinsky SR 2.0 для повышения разрешения и улучшения качества изображений и видео.

Модель принимает в запросе сразу несколько изображений: фото людей, персонажей, предметов или мест. Она объединяет их в одну сцену и разворачивает действие по текстовому описанию, а внешность всех участников сохраняет на протяжении всего ролика. Например, для рекламы можно загрузить фото ведущего, товара и интерьера магазина, и модель создаст сцену, в которой ведущий представляет продукт в фирменном пространстве. Также можно работать с постоянными персонажами: герой, которого автор уже использует в других видео, сохранит узнаваемую внешность в новых сюжетах.

Пользователь может заранее определить, с чего начнётся и чем закончится сцена: одно фото становится первым кадром, другое последним, а модель достроит действие между ними. Функция подходит, например, чтобы показать товар до и после использования, плавно перевести действие из одной локации в другую или собрать из нескольких роликов связную историю, в которой последний кадр одного видео становится первым кадром следующего. Режимы можно сочетать: задать первый и последний кадр и добавить героя, который появится в середине ролика.

В новой версии модели заметно выросло качество звуковых эффектов, музыки и речи персонажей. Это удобно для клипов, промо-роликов и других профессиональных видео. Максимальная длина ролика выросла до 10 секунд, а разрешение — до 2K, при этом длительность и разрешение видео пользователь выбирает сам.

Kandinsky 6.5 Image точно переносит черты человека с фотографии и сохраняет их от генерации к генерации, поэтому в серии изображений остаётся узнаваемо один и тот же человек. За точность переноса отвечает метод KandiShop, разработанный в сотрудничестве с исследователями Института AIRI: он отдельно прорабатывает лицо по фотографии-образцу, сохраняя освещение и цвета сцены. Кроме того, теперь модель знает намного больше известных людей и персонажей: она понимает, о ком идёт речь, в любой формулировке запроса и с помощью ИИ-поиска находит подходящий референс. Так можно быстро создать иллюстрацию к уроку с исторической личностью, обложку с героем известной книги или открытку с любимым персонажем.

Модель прокачалась в создании надписей, заголовков и научилась генерировать простую инфографику. Поэтому баннеры, афиши и обложки можно сделать без доработки в графическом редакторе. Изображения создаются в разрешении 2K, а в ГигаЧате их можно увеличить до 4K: такого разрешения достаточно для печати, крупных баннеров и обложек.

Команда также выложила в открытый доступ модели Kandinsky Super Resolution 2 для повышения качества изображений и видео. Новая версия для видео восстанавливает детали естественнее и заметно лучше справляется с увеличением разрешения. Во внутренних сравнениях обе модели опережают конкурентов и претендуют на уровень лучших в мире решений этого класса.

Открытая модель для изображений увеличивает разрешение до 8K. Этого достаточно для наружной рекламы, крупноформатной печати и реставрации архивных снимков, а разработчики, дизайнеры, студии и исследователи смогут встроить модели в свои решения. В ГигаЧате Kandinsky SR повышает разрешение сгенерированных изображений до 4K, а роликов до 2K.

Сценарии использования новых моделей

Модели подойдут как обычным пользователям, которые хотят быстро сделать видео для себя и близких, так и тем, кто использует ИИ для созданияпрофессионального контента: