Итоги выполнения комплекса работ по содержанию улично-дорожной сети, ремонту дворовых территорий, капитальному и текущему ремонту асфальтобетонных и грунтовых дорог города в 2026 году рассмотрели депутаты Великолукской городской Думы на очередном заседании. Отдельное внимание депутаты уделили готовности дорожного хозяйства к зимнему периоду 2026-2027 годов. С информацией выступила заместитель начальника управления ЖКХ города Надежда Васильева, сообщили в группе Гордумы «ВКонтакте».

Фотографии: Великолукская городская Дума / ВК

Как проинформировала Надежда Васильева, в Великих Луках насчитывается 856 дворовых территорий. С 2017 по 2025 год асфальтовое покрытие обновили на 346 из них, что составляет 40,4%. В 2026 году работы проведены ещё на 24 дворовых территориях и четырёх проездах. Адреса определяли с учётом обращений жителей, предложений общественных советников и депутатов всех уровней власти.

Среди отремонтированных объектов – дворы на улицах Маршала Жукова, Тимирязева, Ботвина, Липецкой, Вокзальной, Запрудной, Гражданской, Матвея Кузьмина, а также на проспектах Гагарина и Ленина. Работы выполнены и на проездах у домов по улицам Энгельса, Мурманской, Дружбы и Вокзальной. С учётом пожеланий горожан и депутатского корпуса требуется ремонт асфальтового покрытия ещё на 72 дворовых территориях.

В городе насчитывается 429 дорог протяжённостью почти 248 километров. В 2026 году завершены ремонты на ряде автомобильных дорог, в том числе: на Рыкановской, Матвея Кузьмина, проспекте Октябрьском, улицах 3-й Ударной Армии, Энгельса, Холмской, Дальней, набережной Александра Матросова, Богдановском и Подолешенском переулках. Обновлены также участки улиц Лизы Чайкиной и Новосокольнической, а также более десяти тротуаров – на Вокзальной, Дружбы, Холмской, Зелёной, Халтурина, Колхозной, проспектах Гагарина и Ленина.

За счёт лимитов следующего года в этом году выполнены работы на шести участках автомобильных дорог и четырёх участках тротуаров. Это участки на улицах Мелиораторов, Гоголя, Гражданской, Дьяконова, набережной Лейтенанта Шмидта, а также тротуары на Нелидовском проезде, улице Винатовского и проспекте Гагарина. Работы на улице Щорса и одном участке тротуара на проспекте Гагарина завершаются.

Текущий ремонт улично-дорожной сети, содержание дорог и дорожной информатики обеспечивает ООО «Дорожно-строительное управление». Специалисты управления ЖКХ регулярно осматривают асфальтобетонные дороги: при выявлении дефектов подрядчику направляют задания на выполнение ямочного ремонта. По состоянию на 10 ноября муниципальный контракт выполнен на 95,5%.

Содержание улично-дорожной сети и иных проездов, включая грунтовые дороги, ведёт ООО «Спецавтохозяйство». В 2026 году проведён ремонт гравийных дорог на переулке Пескарёва и улицах Зенцовской, Липецкой, Манежной, Халтурина и Революционной. Грунтовые дороги также находятся на постоянном контроле: при выявлении неровностей подрядчику выдаются задания на профилирование. Для обработки проезжих частей и тротуаров в зимний период заготовлено 4,5 тысячи тонн пескосоляной смеси.

По окончании доклада депутаты Великолукской городской Думы выступили с комментариями. Заместитель главы города Николай Андросович отметил, что из года в год выполняется значительный объём работ, и в 2026 году это особенно заметно по дорогам. Он отметил также улучшение состояния тротуаров и проведение работ по улучшению дорог в частном секторе.



Депутат Дмитрий Кравченко подчеркнул, что на депутатских округах ведётся большая и системная работа совместно с управлением ЖКХ и общественными советниками. Помимо этого, он пожелал удачи коммунальным службам в дальнейшей работе.



Депутат Сергей Федосеев отметил, что к пожеланиям депутатов стали относиться внимательнее, и поблагодарил за это. Он отметил, что помимо ремонта асфальтобетонного покрытия ведётся работа и по благоустройству гравийных дорог.



По итогам обсуждения депутаты поддержали представленный проект решения.