Общество

Более 15 организаций сферы отдыха и оздоровления заключили договоры с регоператором

В июне в Псковской области возобновили работу гостиницы и базы отдыха, а с 15 июля открылись для приема гостей и санаторно-курортные организации. Все они должны работать с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, в том числе в части обращения с твердыми коммунальными отходами, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регоператора.

На сегодняшний день договоры на вывоз ТКО с филиалом ООО «Экопром» оформили 17 организаций, работающих в сфере отдыха и оздоровления. Среди них - базы отдыха, пансионаты и санатории, расположенные в Псковском районе, Печорском, Островском, Пушкиногорском, а также в южной зоне Псковской области. Вывоз отходов из них производится по установленному графику, в среднем - 3 раза в неделю.

Отметим, все организации, работающие в данной сфере, обязаны иметь договоры на вывоз ТКО с региональным оператором.