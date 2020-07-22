Общество

Более 2,5 тысяч гектаров составляет площадь зеленых массивов в Пскове

Современный Псков занимает территорию в 9560 га, из которых 2535 га – площадь всех зеленых массивов и насаждений и 4793 га – площадь застроенных земель. Общая протяженность улиц, проездов, набережных – 376,1 км, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате.

По оценке, на 1 января в областном центре проживало 210340 человек, или 33,6% от численности населения области. Средний возраст псковича – 39,5 лет. Сохраняется тенденция превышения численности женщин над численностью мужчин. На начало года это соотношение составляло 54,8% к 45,2%.

Более половины жителей областного центра находятся в трудоспособном возрасте (121 тыс. человек, или 57,5%). Жителей старше трудоспособного возраста на 1 января 2020 года в городе насчитывалось 51,3 тыс. человек, или 24,4%. Численность женщин, в возрастной группе 85 лет и старше (1997 человек) более чем в 4,7 раза превышает численность мужчин (425 человек).

В Пскове действуют 2 профессиональных театра, филармония и 12 общественных библиотек. Музейную деятельность активно осуществляет Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.

За последние пять лет в городе построено 856 многоквартирных жилых домов (358,5 тыс. м2). В 2019 году введено в эксплуатацию 77,1 тыс. м2 жилья, в том числе за счет собственных и привлеченных средств – 25,2 тыс. м2.

Увеличение объемов строительства жилья в Пскове способствует решению проблемы обеспеченности им населения. На конец 2019 года с учетом вновь вводимого жилья и физического выбытия жилищный фонд города составил 5516,3 тыс. м2 общей площади. Обеспеченность населения жильем в среднем на одного жителя областного центра в 2019 году составила 26,2 м2.