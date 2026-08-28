Нутрициолог рассказала, как часто можно есть полуфабрикаты

Полуфабрикаты не стоит есть чаще двух или трех раз в месяц, заявила нутрициолог Ольга Яблокова.

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«Чем реже полуфабрикаты появляются на столе, тем лучше для здоровья. Желательно, чтобы употребление в пищу такой продукции было не чаще двух-трех раз в месяц», - сказала она NEWS.ru.

По ее словам, при злоупотреблении такой продукцией повышаются риски развития сердечно-сосудистых болезней, ожирения, также могут возникнуть проблемы с пищеварением. Кроме того, основная часть еды должна приходиться на домашние блюда из цельных продуктов: круп, бобовых, овощей, фруктов, мяса, рыбы, яиц, пишет РИА Новости.