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Почему нельзя игнорировать покраснение глаз, ответили в псковском минздраве

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Покраснение глаз – это сигнал организма, который нельзя игнорировать, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве здравоохранения Псковской области.

«Часто мы списываем это на банальное переутомление, например, от долгой работы за компьютером или недосып. Нередко это симптом скрытых заболеваний, которые могут вызвать серьёзное ухудшение зрения. Глаза краснеют из-за синдрома сухого глаза при долгой работе за монитором или пребывания под кондиционером», - сообщили в минздраве.

Также причинами также могут быть аллергия, конъюнктивит, лопнувший сосуд от скачка давления или, в более серьёзных случаях, глаукома и воспаление радужки.

«Чтобы помочь себе, делайте перерывы по правилу 20-20-20: каждые 20 минут смотрите 20 секунд на объект в 6 метрах от вас. Если состояние резко ухудшилось и появились другие симптомы – без промедлений обращайтесь к офтальмологу», - добавили в минздраве.

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