Почему достижение внешних целей не приносит длительного счастья, рассказала гипнолог

Достижение внешних целей и получение новых статусов приносят лишь кратковременную эйфорию и не решают внутренних проблем из-за эффекта гедонистической адаптации. Об этом заявила клинический гипнолог и автор «Стратегии жизни» Елена Алдемир.

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«Каждый из нас хотя бы единожды оказывался в этой точке: мы долго, упорно и самоотверженно идем к цели, вкладывая силы, время и душевный ресурс, искренне веря, что именно там, за заветной чертой, начнется совершенно другое качество жизни. Нам кажется, что новая должность, долгожданный статус, масштабный проект или материальное признание навсегда избавят нас от внутренней тревоги и подарят окончательное чувство безопасности, целостности и покоя», — отметила Елена Алдемир.

По словам эксперта, мы стремимся не столько к внешним атрибутам, сколько к вожделенному состоянию: «Когда я поднимусь на эту вершину, я наконец выдохну, почувствую себя достойным и стану по-настоящему счастливым». Но наступает момент долгожданного триумфа, звучат поздравления, водружается флаг победы, а яркая эйфория длится от силы неделю. Очень скоро триумф растворяется, и на смену ему приходит звенящая пустота, за которой следует возвращение к привычному фоновому уровню переживаний, сомнений и поисков, пишет RuNews24.ru.

В поведенческой науке этот феномен известен как гедонистическая адаптация, или эффект гедонистической беговой дорожки. Наша психика устроена так, что человек с поразительной скоростью привыкает к любым изменениям, адаптируя вчерашнюю исключительную победу как новую обыденную норму.

«Однако за этим кроется нечто гораздо более глубокое, чем простая механика восприятия: мы попадаем в лабиринт переоцененных ожиданий, потому что требуем от цели того, чего она дать не способна. Достижение внешнего рубежа не может навсегда освободить человека от законов обычной земной жизни с ее естественными спадами, усталостью, сменой циклов и необходимостью делать новый выбор», - заметила эксперт.

Елена Алдемир также поясняет, что, пытаясь закрыть внутренний дефицит внешним результатом, мы надеваем на себя так называемые «белые крылья» безупречности, стремясь доказать миру и себе собственную исключительность, значимость и право на любовь. Мы превращаем цель в идол, а когда этот идол не приносит вечного рая, наступает момент глубокого обесценивания: обесценивается сам результат, вложенная энергия, пройденный путь и собственная суть.

В этот критический момент ум часто толкает нас в одну из двух ловушек: либо немедленно броситься на штурм следующей, еще более высокой вершины, либо впасть в разочарование и отрицание, решив, что любые стремления бессмысленны. Но истинная зрелость лежит вне этих крайностей. Не каждому нужен пиджак с галстуком и атрибуты навязанного успеха, но и уход в показную аскезу не решает вопроса внутренней честности.

«Жизнь устроена не как застывший триумф, а как живой природный ритм. Альпинист восходит на вершину Эвереста не для того, чтобы остаться там навсегда: на высоте нет условий для жизни, и за каждым восхождением неизбежно следует спуск. Серфер ловит гребень огромной волны, проживает момент полета и возвращается в спокойную воду океана. Вершина никогда не отменяет спуск, волна не отменяет берег, а успех не отменяет простой человеческой природы», - рассказала Елена Алдемир.

Как подчёркивает эксперт, самый главный урок, который открывается после взятия рубежа — это способность спокойно и глубоко принять реальность. Принять то, что цель достигнута, без гордыни и величия. Принять, что эйфория угасла, без паники и самобичевания. Принять моменты слабости, зависть, усталость, желание все оставить, как естественные грани живого человеческого существа. Принятие не означает пассивного смирения или согласия с тем, что разрушает — это способность ясно видеть вещи такими, какие они есть, без иллюзий и борьбы с ветряными мельницами.