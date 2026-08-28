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Новый большой друг Степан появился у псковского Детского фонда

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Главный герой проекта «Безопасные приключения Стёпы» появился в Псковском отделении Российского Детского фонда, сообщается в группе фонда в соцсети «ВКонтакте».

«Просим любить и жаловать — это Стёпа! У Детского фонда появился новый большой друг! Знакомьтесь со Степаном — главным героем проекта "Безопасные приключения Стёпы". Он очень обаятельный и готов к самым важным подвигам. Стёпа отправится с командой проекта в общеобразовательные школы Псковского района, чтобы стать проводником в мир личной безопасности. Вместе с Центром общественного здоровья Псковской области мы проведем увлекательные квесты для учеников 6–7 классов», - сообщили в Детском фонде.

Стёпа поможет говорить с детьми о серьезном без скучных лекций. На встречах ребята узнают правила личной безопасности, принципы безопасного общения, основы правильного питания, а также способы оказания первой медицинской помощи.

«Уверены, что Стёпа станет настоящим другом для сотен мальчишек и девчонок Псковского района и сделает уроки безопасности полезными и веселыми!» - добавили в Фонде.

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

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