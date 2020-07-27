Общество

Назван самый популярный у псковичей смартфон

Компания МТС проанализировала рынок смартфонов в Псковской области в первом полугодии 2020 года. В целом по всему региону уровень продаж по сравнению с прошлым годом не изменился. Исключение составили Остров и Порхов, где число проданных смартфонов выросло более чем на 10%.



Фото: shop.mts.ru

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе оператора, после спада спроса на смартфоны в апреле и мае, в июне показатели вернулись на «докарантинный» уровень. Одним из возможных факторов, вызвавших рост продаж, может быть как отложенный спрос, так и снижение трат на отдых.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, в текущем году 92% россиян планируют провести отпуск в пределах региона проживания: на даче или дома. Аналитики МТС Банка отмечают, что пользователи потратили в июне в 2,5 раза меньше денег на путешествия, чем годом ранее.

Сэкономленные на отдыхе деньги жители Псковской области тратили в том числе на покупку новых гаджетов, которые заменяют оффлайн-досуг и позволяют с комфортом пользоваться цифровыми развлечениями, такими как Youtube, онлайн-игры, социальные сети и мессенджеры.

Спрос на гаджеты больше всего вырос в Острове и Порхове - жители приобрели на 10% больше смартфонов, чем годом ранее.

В то же время стоит отметить, что пользователи делали выбор в пользу доступных устройств, которые можно купить за собственные наличные деньги без длительных накоплений и без привлечения дополнительных финансовых инструментов от банков. По оценке аналитиков МТС, с апреля по июнь текущего года количество выданных кредитов на смартфоны в России снизилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Средняя стоимость приобретаемых смартфонов в Псковской области по сравнению с прошлым годом не изменилась и составила чуть более 13,5 тыс. рублей. При этом самые дорогие смартфоны в регионе, как и годом ранее, предпочитают приобретать в Пскове, средняя стоимость одного устройства по итогам первого полугодия составила почти 19 тыс. рублей против 18 тыс. в 2019 году. В то же время в Невеле средняя стоимость смартфона выросла на 20% и составила 13 тыс. рублей.

Самые дешевые устройства предпочитали в Порхове. Там на один смартфон тратили в среднем 11,5 тыс. рублей.

ТОП-5 смартфонов (по числу проданных устройств) в Псковской области выглядит следующим образом:

Huawei Honor 8A

Samsung Galaxy A51

Huawei Honor 10i

Huawei Honor 10 Lite

Samsung Galaxy A10

Самой продаваемой моделью в Псковской области стала Huawei Honor 8A. Именно ее предпочли покупатели практически во всех муниципалитетах региона. Исключение составили Псков, где первые две строчки рейтинга заняли модели Samsung, и Остров, где региональный лидер вообще не попал в топ-5.