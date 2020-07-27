Общество

Псковский губернатор отчитался о доходах за 2019 год

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отчитался о доходах, расходах и об имуществе за 2019 год. Информация размещена на сайте администрации региона.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Губернатор задекларировал годовой доход в размере 1 млн 969 тыс. 895,34 руб. Доход его супруги за тот же период составил 0,04 руб.

В общей долевой собственности (¼) губернатора и троих его несовершеннолетних детей находится квартира площадью 144,5 квадратных метра, у супруги — ¼ доли в квартире площадью 81 квадратный метр.

Также в пользовании главы псковского региона - квартира площадью 139,3 квадратных метра и земельный участок 1500 квадратных метров.