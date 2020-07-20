В России и мире

Опубликованы доходы первых лиц государства за 2019 год

В 2019 году Владимир Путин заработал 9,7 миллиона рублей, сообщается на сайте Кремля. При этом доход президента России за 2018-й составил 8,6 миллиона рублей. Согласно декларации, в собственности у Путина есть квартира площадью 77 квадратных метров и гараж, а в пользовании — еще одна квартира (153,7 квадратных метра) с машино-местом на 18 квадратных метров.

Помимо этого, глава государства владеет двумя автомобилями «ГАЗ М21», «Нивой» и прицепом «Скиф».

Как передает РИА Новости, премьер-министр Михаил Мишустин, в свою очередь, заработал в 2019 году, до прихода в правительство, 18,2 миллиона рублей (в 2018-м — 18,9 миллиона). С 2010-го и вплоть до января этого года он возглавлял Федеральную налоговую службу. До этого Мишустин несколько лет занимался бизнесом, а при переходе на государственную службу передал активы супруге.

Заместитель председателя Совета Безопасности и бывший председатель кабмина Дмитрий Медведев в 2019 году задекларировал более 11 миллионов рублей доходов, в 2018-м — 9,9 миллиона.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в прошлом году заработал свыше 14,6 миллиона рублей, а его супруга Татьяна Навка — более 235,9 миллиона.

В 2018-м фигуристка задекларировала два земельных участка, два жилых дома, три квартиры в России и одно место для автомобиля. Помимо этого, олимпийская чемпионка владеет двумя автомобилями Mercedes и мотовездеходом. В 2017 году на нее была записана и квартира в США, однако сейчас эта недвижимость в собственности Навки не значится, как и автомобиль Lexus.

Также, согласно сайту Кремля, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в 2019 заработала 16,7 миллиона рублей, спикер Госдумы Вячеслав Володин — 100,2 миллиона, глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров — почти 8,5 миллиона, руководитель Минобороны Сергей Шойгу — 12,6 миллиона, а министр внутренних дел Владимир Колокольцев — 12,8 миллиона.