Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Собираемся в школу!
Резиновые сапоги: за и против
Вечное движение жизни
СберМаркет проанализировал покупки псковичей
Рецепт идеального вечера
Десантный взвод-2020
Новая эра городской среды
Здесь будет город-парк
Телефон прямого эфира 56-73-72
В помощь бизнесу
Гонки по вертикали
Псковские силовики обезвредили «террористов»
 
 
 
ещё В России и мире 20.07.2020 15:312 Экс-сенатор от Псковской области Маргелов покидает пост вице-президента «Транснефти» 14.08.2020 20:260 Белоруссия передала РФ 32 задержанных россиянина 14.08.2020 19:500 Лукашенко заявил, что против Белоруссии началась агрессия 14.08.2020 19:250 Опубликованы доходы первых лиц государства за 2019 год 14.08.2020 18:460 Скончалась певица Валентина Легкоступова 14.08.2020 18:190 Тысячи протестующих вышли к Дому правительства в Минске
 
 
 
Самое популярное 12.08.2020 23:448 Стали известны подробности ДТП, унесшего жизнь ребенка в Невельском районе. ФОТО, ВИДЕО 11.08.2020 09:123 Певицу Валентину Легкоступову нашли с пробитой головой 12.08.2020 10:250 Еще 37 жителей Псковской области заразились коронавирусом за сутки 12.08.2020 17:0612 1 сентября: чего ждать псковским родителям от учебного года 11.08.2020 11:020 Еще один человек умер от коронавируса в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Опубликованы доходы первых лиц государства за 2019 год

14.08.2020 19:25|ПсковКомментариев: 0

В 2019 году Владимир Путин заработал 9,7 миллиона рублей, сообщается на сайте Кремля. При этом доход президента России за 2018-й составил 8,6 миллиона рублей. Согласно декларации, в собственности у Путина есть квартира площадью 77 квадратных метров и гараж, а в пользовании — еще одна квартира (153,7 квадратных метра) с машино-местом на 18 квадратных метров.

Помимо этого, глава государства владеет двумя автомобилями «ГАЗ М21», «Нивой» и прицепом «Скиф».

Как передает РИА Новости, премьер-министр Михаил Мишустин, в свою очередь, заработал в 2019 году, до прихода в правительство, 18,2 миллиона рублей (в 2018-м — 18,9 миллиона). С 2010-го и вплоть до января этого года он возглавлял Федеральную налоговую службу. До этого Мишустин несколько лет занимался бизнесом, а при переходе на государственную службу передал активы супруге.

Заместитель председателя Совета Безопасности и бывший председатель кабмина Дмитрий Медведев в 2019 году задекларировал более 11 миллионов рублей доходов, в 2018-м — 9,9 миллиона.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в прошлом году заработал свыше 14,6 миллиона рублей, а его супруга Татьяна Навка — более 235,9 миллиона.

В 2018-м фигуристка задекларировала два земельных участка, два жилых дома, три квартиры в России и одно место для автомобиля. Помимо этого, олимпийская чемпионка владеет двумя автомобилями Mercedes и мотовездеходом. В 2017 году на нее была записана и квартира в США, однако сейчас эта недвижимость в собственности Навки не значится, как и автомобиль Lexus.

Также, согласно сайту Кремля, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в 2019 заработала 16,7 миллиона рублей, спикер Госдумы Вячеслав Володин — 100,2 миллиона, глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров — почти 8,5 миллиона, руководитель Минобороны Сергей Шойгу — 12,6 миллиона, а министр внутренних дел Владимир Колокольцев — 12,8 миллиона.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Беспокоит ли вас ситуация в Белоруссии после президентских выборов?
В опросе приняло участие 483 человека
Сюжет: Доходы-2019 Опубликованы доходы первых лиц государства за 2019 год Псковский губернатор отчитался о доходах за 2019 год Прокуроры Псковской области отчитались о доходах 13 глав районов Псковской области отчитались о доходах, квартирах и машинах Доходы лидера списка «100 псковских миллионеров» упали на 25 млн рублей Озвучены размеры зарплат руководителей госпредприятий Псковской области Стало известно, кто из великолукских депутатов заработал за год больше всех Глава Великих Лук и его заместители отчитались о своих годовых доходах Островские депутаты обнародовали свои доходы Озвучены доходы самых богатых и самых бедных депутатов регионального парламента Самым «богатым» руководителем фракции Псковского областного Собрания оказался Антон Минаков Председатель и вице-спикеры Псковского областного Собрания отчитались о доходах за 2019 год Депутаты Псковской гордумы отчитались о доходах и имуществе за 2019 год Опубликованы доходы главы Пскова и его заместителей за 2019 год Стало известно, кто из псковских омбудсменов заработал больше других Заместители губернатора Псковской области увеличили доходы в 2019 году
14.08.2020, 20:550 В Псковскую область возвращается профессиональный футбол 14.08.2020, 20:260 Белоруссия передала РФ 32 задержанных россиянина 14.08.2020, 20:220 Три игрока ФК «Псков-747» вошли в символическую сборную футбольных талантов ПФЛ 14.08.2020, 20:170 Музей-заповедник «Михайловское» впервые представляет свою коллекцию графики в Оренбурге
14.08.2020, 19:500 Лукашенко заявил, что против Белоруссии началась агрессия 14.08.2020, 19:400 Подробности поиска грибника в Псковской области раскрыл отряд «ЛизаАлерт» 14.08.2020, 19:340 Михаил Ведерников обратился к псковским участникам форума «Ладога» 14.08.2020, 19:250 Опубликованы доходы первых лиц государства за 2019 год
14.08.2020, 19:130 В Пскове засняли красивое астрономическое явление. ВИДЕО 14.08.2020, 19:105 Дневной дозор: Нужно ли России вмешиваться в ситуацию в Белоруссии 14.08.2020, 18:551 Андрей Михеев рассказал, как Псковская область поднимет экономику с помощью нацпроекта 14.08.2020, 18:460 Скончалась певица Валентина Легкоступова
14.08.2020, 18:310 «Я влюблена в Псков!» - правнучка маршала Рокоссовского путешествует по Псковской области 14.08.2020, 18:190 Тысячи протестующих вышли к Дому правительства в Минске 14.08.2020, 18:160 С выборов главы Себежского района сняли двух кандидатов 14.08.2020, 17:590 Скверы на площади Ленина в Пскове станут привлекательнее
14.08.2020, 17:460 «Лиза Алерт» в Псковской области получит поддержку вице-спикера регионального парламента 14.08.2020, 17:381 Александр Козловский взял на личный контроль расследование гибели пса в Невельском районе 14.08.2020, 17:250 В Псковской области стартовала акция «Собери ребенка в школу» 14.08.2020, 17:110 В Пскове пройдет детский фестиваль «Кукарача»
14.08.2020, 16:540 Салюта и праздничных гуляний не будет на День города в Великих Луках 14.08.2020, 16:490 Марина Борисенкова обратила внимание губернатора на проблемные стройки в Пскове 14.08.2020, 16:450 Сотрудники Кадастровой палаты посетили псковский приют «Лесопилка» 14.08.2020, 16:390 Интересы инвалидов намерены учитывать при строительстве объектов в Псковской области
14.08.2020, 16:340 В России могут засекретить всю информацию об оборонной сфере 14.08.2020, 16:280 Харассмент по-псковски - пять реальных историй 14.08.2020, 16:220 «С другой стороны» с Денисом Ивановым. ВИДЕО 14.08.2020, 16:160 Псковскому приюту для бездомных собак общественники передали корм и медикаменты
14.08.2020, 16:151 Лет ми спик визаут ЕГЭ 14.08.2020, 16:090 МТС Медиа готовит к выпуску эксклюзивный сериал «Клиника счастья» 14.08.2020, 16:010 В Невельском районе мужчина убил собаку соседки, но это не посчитали жестоким обращением с животными 14.08.2020, 15:553 Денис Иванов: Если Брячак скажет про меня пару гадостей, мне это только польстит
14.08.2020, 15:410 В Псковской области открыта предварительная запись на вакцинацию от гриппа 14.08.2020, 15:360 В новом учебном году очередей в детсады в Пскове не будет 14.08.2020, 15:239 Чтобы навести порядок на Запсковье, нужно 100 лет - псковский депутат 14.08.2020, 15:143 Губернатор поручил провести проверку в отношении грубых социальных работников
14.08.2020, 15:071 Парк для инвалидов может появиться в Пскове 14.08.2020, 14:590 В августе продолжает действовать упрощенный порядок оформления пенсий и соцвыплат 14.08.2020, 14:510 Денис Иванов: Псков невкусно пахнет 14.08.2020, 14:420 «Псковские тепловые сети» показали порядок на одной из котельных
14.08.2020, 14:360 Жителей Псковской области пригласили на фотоконкурс с дополненной реальностью 14.08.2020, 14:286 Денис Иванов: Я пока не готов стать главой города 14.08.2020, 14:242 ЦИК Белоруссии обнародовал окончательные итоги выборов 14.08.2020, 14:201 Антимонопольщики отказали в согласовании создания нового МП «Парки и ярмарки города Пскова»
14.08.2020, 14:130 С родителей школьников не должны собирать средства на покупку рециркуляторов воздуха 14.08.2020, 14:020 «Школьный базар» откроется на улице Текстильной с 20 августа 14.08.2020, 14:010 Продукты пытался похитить пскович из магазина на Рижском проспекте 14.08.2020, 13:570 Доступная страна: Что делается в России для социальной интеграции инвалидов
14.08.2020, 13:450 Стихи поэтов ХХ столетия будут звучать сегодня на поэтическом вечере в Михайловском 14.08.2020, 13:3311 Александр Серавин: Смешно слышать разговоры о том, что протест в Белоруссии родился изнутри 14.08.2020, 13:260 Водитель «Ауди А4» сбил стойку дорожного знака на Народной 14.08.2020, 13:181 Древнюю крепость Ярослава Мудрого ищет петербургская археологическая экспедиция в Псковской области
14.08.2020, 13:150 Псковичей ждет встреча c легендарным спектаклем Юрия Погребничко «Магадан/Кабаре» 14.08.2020, 13:080 Началась видеотрансляция программы «С другой стороны» с Денисом Ивановым 14.08.2020, 12:552 На одного пристава в Псковской области приходится более 3,5 тысяч производств 14.08.2020, 12:492 Виктор Лапшин снят с выборов главы Себежского района
14.08.2020, 12:410 В Пскове появится центр приема граждан судебными приставами 14.08.2020, 12:341 Такое ощущение, что мы оказались рассадником коронавируса - руководитель псковского досугового центра 14.08.2020, 12:220 Житель Куньинского района проведет 4 года в колонии строгого режима за угон двух автомобилей 14.08.2020, 12:191 Открытие сквера имени 60-летия Октября запланировано на 29 августа
14.08.2020, 12:151 Латгальское погребение XIII века нашли в Островском районе 14.08.2020, 12:150 Дорожные работы по нацпроекту БКАД на Гдовской трассе идут и днем, и ночью 14.08.2020, 12:110 Псковские должники могут воспользоваться рассрочкой 14.08.2020, 12:023 Бронзовую подвеску со знаком Рюриковичей нашли в Пскове
14.08.2020, 11:5414 Отвечать за отсутствие масок будет и покупатель, и владелец магазина 14.08.2020, 11:434 Кинотеатры, театры и бассейны возобновляют работу в Псковской области 14.08.2020, 11:370 Прерывание заселения Пскова между XIII и XV веками проследили археологи в ходе раскопок на улице Леона Поземского 14.08.2020, 11:330 Родственники двух скончавшихся от коронавируса псковских врачей получили страховые выплаты
14.08.2020, 11:310 Около 90 млн рублей взыскано с псковских алиментщиков за первое полугодие 14.08.2020, 11:246 2500 носителей коронавируса передвигаются по Псковской области, из них 1000 - в Пскове 14.08.2020, 11:210 Сергей Колесников: В Псковской области нет ни одной коллекторской организации 14.08.2020, 11:202 Вадим Нэдик: Каждая пядь земли в Псковской области связана с глубинами истории
14.08.2020, 11:130 Полиция поймала молодого псковича «под градусом» за рулем ВАЗа на Зональном шоссе 14.08.2020, 11:120 194 человека с COVID-19 и 118 с пневмонией находятся на лечении в Псковской городской больнице 14.08.2020, 11:070 «МК в Пскове» представил обновленный сайт 14.08.2020, 11:002 «С другой стороны» узнать депутата гордумы Дениса Иванова смогут сегодня слушатели «Эхо Москвы» в Пскове
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.