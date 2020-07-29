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А был ли праздник: как в Пскове отметили годовщину включения храмов в ЮНЕСКО

«Всегда надейся на минимум и никогда не будешь разочарован», - этот грустный, но близкий к реальности принцип действует часто и железобетонно. К сожалению, это касается не только нашей бытовой повседневности, но и нашего все (позволим себе на миг умыкнуть эту формулировку у Святых Гор). Один из примеров: год назад, в июле 2019-го десять псковских памятников были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Тогда даже, помнится, предлагали местный праздник установить в честь этого события и памятный знак поставить.

По факту спустя год маленький, но гордый юбилей прошел почти незаметно. Кто-то объяснит это коронавирусом. А может, дело в том, что просто не ценим то, что имеем?

«Неполноценное» ЮНЕСКО

Храм Георгия со Взвоза, один из 10 храмов ЮНЕСКО в Пскове, фото: Вадим Боченков

Включению 10 псковских храмов в Список ЮНЕСКО предшествовала долгая, напряженная, сложнейшая работа. Согласования, переговоры, оформление и правка документов... В тревожном ожидании замерли все: обожающие свой город псковичи, многочисленные общественники, сообщество архитекторов и искусствоведов, музейщики, местные чиновники.

Интерес «подогревался» и федералами. На Петербургском международном экономическом форуме (он проходил в июне 2019 года) тогдашний министр культуры РФ Владимир Мединский заявил о том, что Список ЮНЕСКО «глубоко неполноценен без Пскова».

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«Я вообще с трудом понимаю, каким образом Пскова и его памятников до сих пор нет в списке всемирного наследия. Древнейшая земля, уникальные памятники, фантастические абсолютно храмовые сооружения, Кремль, монастыри. Не хочу никого принижать из имеющихся участников списка, но, поверьте, Псков на три головы выше каждого второго из списка», - углубил тему министр.

И вот - 7 июля, Баку, сотни делегатов, триумф псковской номинации! Триумф, подкрепленный еще и тем фактом, что 7 июля в том году отмечался собор Псковских святых, знаковый для нашей земли православный праздник: многочисленные почитаемые князья, юродивые и священномученики как будто вновь заступились за свой край и помогли сделать реальностью то, о чем мечталось еще с 90-х.

«Не один год мы все вместе работали на этот результат, - прокомментировала решение 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО губернатор Псковской области Михаил Ведерников. - (...) Для нас это большая ответственность, потому что, с одной стороны, приводить памятники в порядок станет сложнее, но с другой, это всё-таки признание наших культурных и исторических объектов и хороший повод для того, чтобы к нам приезжало как можно больше туристов», - прокомментировал решение сессии Михаил Ведерников.

«Включение в Список ЮНЕСКО - это признание на мировом уровне истории и культуры нашего зодчества, - сказала первый заместитель главы региона Вера Емельянова, возглавлявшая псковскую делегацию в Баку. - Это огромные возможности для продвижения наших памятников, а также их сохранения для будущих поколений».

Фото: pskov.ru

Порадовал результат и жителей Пскова. По результатам опроса, проведенного на Псковской Ленте Новостей в июле прошлого года, почти 40% читателей испытывали гордость в связи с признанием ценности псковского наследия мировым сообществом и считали включение наших храмов в список ЮНЕСКО историческим событием.

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После бала

Фото: Александр Потресов (принтскрин https://vk.com/vremyatchitat)

Когда гул народного ликования схлынул, стало понятно, что слова об «ответственности» - не просто общее место. Наличие объектов ЮНЕСКО в городе - почетное, но бремя: надо готовиться к серьезным отчетам, реставрировать памятники, составлять и верстать буклеты, снимать фильмы о них, ждать жаждущих прикоснуться ко всемирным ценностям туристов. Конкретика работы по объектам ЮНЕСКО вызывала чувства какие угодно - удивление, раздражение, но меньше всего - гордость. Одни только таблички с фактологическими ошибками чего стоили...

Общественники негодовали, призывали серьезнее отнестись к случившемуся, предлагали сформировать рабочую группу при комитете по охране культурного наследия Псковской области, которая объединила бы все усилия по сохранению и продвижению памятников (прежде всего, чиновников от культуры и туризма, пользователей объектов, общественников, среди которых немало архитекторов и искусствоведов с известными именами).

Всю глубину сложностей, обнаженных безобидным включением памятников Пскова в ЮНЕСКО, отразила конференция «Храмы псковской архитектурной школы в ЮНЕСКО», прошедшая 30 декабря прошлого года. После протокольной части и докладов последовал ряд критических выступлений местных общественников, в очередной раз пытавшихся обратить внимание на многочисленные проблемы десяти объектов Всемирного наследия.

Разрядила напряжение на переговорной площадке Вера Емельянова, которая предложила «новогоднее домашнее задание» всем участникам встречи - внести своими предложениями существенный вклад в разработку плана по управлению памятниками. Оператором по составлению плана должен был выступить комитет по охране объектов культурного наследия: по словам Веры Васильевны, именно эта структура является ответственной и за работу с памятниками ЮНЕСКО, и за те мероприятия, которые должны выстраиваться вокруг этого процесса.

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Думается, годовщина включения в список - как раз из разряда тех самых «мероприятий». Изучаем список событий культурной жизни Пскова за последние месяцы. Да, он сильно поблек в связи с карантинными ограничениями. Однако вот же: Центральная городская библиотека пиарит ЮНЕСКО изо всех сил. В мае - онлайн-фотовыставка «Всемирное наследие рядом» (автор фото - псковский краевед и фотолюбитель Михаил Куземка). В июле - выставка уникальных работ фотографа-путешественника Александра Потресова «Ежедневная вечность. Псковские храмы в ЮНЕСКО».

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К слову, этими мероприятиями библиотека ограничиваться не будет: в перспективе здешние доброхоты намереваются не только снять и опубликовать профессиональные видеоролики обо всех десяти храмах псковской архитектурной школы, которые в прошлом году были включены в Список Всемирного наследия, но и нанести эти памятники на GOOGLE-карту.

И, собственно, это все мероприятия, которые приурочены к годовщине исторического, повторимся, события. Может, мы, конечно, что-то упустили - поправьте нас, пожалуйста, если это возможно.

Момент истины

Эксперт Общественного совета при региональном комитете по наследию, ответственный секретарь Архсовета, зампредседателя Псковского областного отделения ВООПИиК Ирина Голубева принимала непосредственное участие в подготовке документации для ЮНЕСКО. Наш полный детской простоты вопрос «а был ли праздник» ее удивил.

«Мы праздники не устраиваем - у нас для этого нет ни ресурсов, ни времени, - объяснила она. - Потому что люди все работающие, делать какие-то специальные мероприятия нет возможности. Инициатива должна идти от комитета по охране, по культуре или от структур, которые связаны с туризмом... Мы с Анной Богдановой поздравили друг друга (псковский специалист, переводившая материалы номинации «Памятники Древнего Пскова» для включения в Список - от ред.). Нам этого хватило».

Вместе с тем Ирина Борисовна отмечает, что затишье в связи с годовщиной - это своего рода урок для общественности. Ведь повод замечательный: под него можно было и экскурсии организовать, и информационно напомнить людям о 10 храмах ЮНЕСКО, и круглый стол провести, в рамках которого рассказать о некоторых итогах работы, которая ведется вот уже год, обсудить новые экскурсионные маршруты, поделиться радостями и трудностями.

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Что скрывать, трудностей пока больше. Не решен вопрос о создании отдела при комитете по наследию, который бы выделил в фокус внимания именно объекты ЮНЕСКО. Остается актуальной проблема несоответствующего благоустройства рядом с некоторыми из храмов, их экстерьера и интерьера.

«Как неухоженные уголки на территории объектов были, так и остались, - говорит Ирина Голубева. - Никто сейчас об этом не заботится, кроме главных героев - священников этих церквей. У них есть охранные обязательства, в которых они расписывались. И у них есть объект Всемирного наследия. И кто бы ни пришел - епархия или комитет, первым ответчиком будет пользователь, то есть священник. От него требуют со всех сторон сделать «как положено». А «как положено», он не знает. Это плохая ситуация. Конечно, не хватает хотя бы небольшой структуры, которая бы ими занималась и им помогала. И необходимо обучение специалистам этой структуры, потому что речь идет об очень большой работе - и с общественностью, и с пользователями, и со строительно-реставрационным комплексом».

Здесь, как говорится, один неверный шаг, и... Прецеденты по исключению объектов из списка Всемирного наследия уже случались. В России - в том числе. В прошлом году стало известно, что центр Ярославля может потерять статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Причина: жилой дом, который сейчас возводится в буферной зоне ЮНЕСКО (кстати, тема буферных зон в Пскове тоже вызывает массу вопросов у специалистов). Проблемы были и у Санкт-Петербурга: по мнению экспертов ЮНЕСКО, из-за строительства ряда новых объектов в охранной территории «Северная Пальмира» как исторический объект теряет свою ценность. Уже негативно отразилось на культурно-архитектурном ландшафте возведение небоскреба «Лахта-центр». Тревожит экспертов застройка у парка Александрино в Ульянке, в Колтушах у научного городка Института физиологии им. Павлова, а также ожидаемое возведение жилья вблизи Пулковской обсерватории.

Довести ситуацию до подобных инцидентов и в Пскове недолго. «Все специалисты переживают за то, что действительно нужно работать с темой ЮНЕСКО, - рассказывает Ирина Голубева. - Мы говорим здесь даже не о том, сколько трудов было вложено в это дело - родители ведь когда детей растят, не говорят: «Мы в тебя столько трудов вложили»... Они просто растят, потому что так надо. Тут такая же история. Многие люди участвовали в этом процессе, вложили пол-жизни в него. И нельзя допустить, что все это было впустую».

На август запланирована очередная встреча членов Общественного совета при региональном комитете по охране объектов культурного наследия. Предварительно председатель совета Наталья Савицкая уже озвучила предполагаемую тему обсуждения. Спойлер: опять ЮНЕСКО. Вернее, не опять, а снова.

Елена Никитина