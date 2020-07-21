Культура

Атмосферное чудо: псковские храмы ЮНЕСКО глазами Александра Потресова

Фото: Александр Потресов (принтскрин https://vk.com/vremyatchitat)

Известный факт, упомянутый даже в Википедии: первый в жизни фотоаппарат Александру Потресову отец подарил еще в год празднования 300-летия Дома Романовых, в 1913 году. С тех пор он практически не расставался с камерой: до наших дней сохранились удивительные по атмосфере снимки старого московского Арбата, архитектурных шедевров и простых улочек Ленинграда, Владимира, Суздаля, Ростова.

Немалую толику в наследии фотографа-путешественника составляют псковские карточки, на которых запечатлен город 50-х, полный надежд послевоенного поколения и красоты, не тронутой постмодерном, - неудивительно, что выставки Потресова привлекают неизменный интерес у псковичей и гостей города. Думается, выставка, которая в ближайшие дни откроется в Центральной городской библиотеке Пскова, также обратит на себя внимание. В ней будет все: и старый черно-белый Псков, и оригинальные перспективы, и всемирное наследие, и «милое захолустье Запсковья», и, конечно же, невероятно трогательная любовь к тому, с чего начинается Родина...

Ежедневная вечность

Выставка «Ежедневная вечность. Псковские храмы в ЮНЕСКО», которую подготовили в библиотеке на Конной, 6, - это возможность увидеть 14 оригинальных фотографий Александра Потресова.

«Выставка чудесная, атмосферная, - отметили в библиотеке. - На ней будут представлены черно-белые фотографии, сделанные в 1959-1960 годах. Те, что он сам печатал. Не копии, не аналоги. Их специально родственники привезли из Москвы».

Идея показать псковичам, как выглядело всемирное наследие нашей земли в середине 50-х, возникла у специалистов библиотеки в рамках длительного проекта «Псков & ЮНЕСКО», приуроченного к 75-летию ЮНЕСКО. Юбилей, который празднуется в этом году, дал старт серии тематических мероприятий, организованных под эгидой ЦГБ. Первым таким мероприятием стала виртуальная выставка «Всемирное наследие рядом», на которой были представлены фотографии псковских храмов, объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, сделанные псковским краеведом и фотолюбителем Михаилом Куземкой. Изначально планировалось, что выставка пройдет в режиме реального времени, однако пандемия коронавируса внесла свою правку в намерения организаторов. Тем не менее - событие привлекло внимание псковских любителей старины, защитников памятников и простых псковичей, любящих свой город.

А вот выставку фоторабот Александра Потресова все желающие смогут посетить вживую - придя в читальный зал библиотеки на Конной. Записываться не надо - достаточно наметить посещение на рабочие часы: выставка работает ежедневно, кроме субботы, с 11.00 до 19.00, в воскресенье – с 12.00 до 18.00.

Все работы предоставлены сыном фотографа, также прекрасно известным на Псковской земле: Владимир Потресов - директор историко-культурного центра «Самолва», писатель и издатель потрясающих фотоальбомов серии «Город нашего детства». Он помогал организовывать выставки своего отца и ранее, а на этот раз отобрал из обширного наследия фотографии, на которых запечатлены именно храмы ЮНЕСКО.

В библиотеке отметили, что выставка приурочена к празднованию Дня города Пскова и продлится до 1 сентября. Впрочем, срок ее работы может быть продлен - все зависит от активности и заинтересованности посетителей.

ОК, GOOGLE: Псков

Продолжение проекта «Псков & ЮНЕСКО» обещает быть не менее интересным. Как сообщили в городской библиотеке, в дальнейшем планируется подготовка и съемка серии видеороликов в формате альманаха. Каждый из них будет посвящен одному псковскому храму, внесенному в список ЮНЕСКО - таким образом, всех, кто интересуется историей псковской, шире - российской культуры, ждет как минимум 10 сюжетов.

Кто и при каких обстоятельствах возводил храм, когда, каковы архитектурные особенности памятника, какие легенды овевают его историю - об этом и многом другом псковские библиотекари расскажут в выпусках видеоальманаха в форме свободного занимательного рассказа.

Для тех, кто не сможет присутствовать на презентациях роликов в библиотеке, они будут выложены в обычном доступе в группе ВКонтакте «Время читать», где, кстати, легко отслеживать все новости, связанные с жизнью ЦГБ, в том числе, новости проекта «Псков & ЮНЕСКО». К слову, информация о фотовыставке Александра Потресова также будет обновляться в этом паблике.

Кроме того, в перспективе псковские библиотекари намереваются не только снять и опубликовать видеоролики обо всех десяти храмах псковской архитектурной школы, которые в прошлом году были включены в Список Всемирного наследия, но и нанести эти памятники на GOOGLE-карту. Инициатива, как думается, важная и весьма своевременная.

«Отец очень любил Новгород, пока не увидел Псков. Впервые он приехал в Псков с экспедицией Академии наук СССР по уточнению места Ледового побоища в 1959 году и был поражен уникальностью псковского зодчества, - говорит Владимир Потресов. - Вся его псковская фотолетопись - это гимн городу, его святыням и древностям, храмам, соборам, монастырям, которые теперь являются всемирным наследием».

Нам остается добавить, что вход на выставку - бесплатный. Не упустите уникальную возможность увидеть Псков таким, каким больше его никто никогда не увидит.

Елена Никитина