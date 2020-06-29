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Туризм

Вспомнить все: зачем туристам Псков

29.06.2020 15:46|ПсковКомментариев: 0

Поразил меня на днях Инстаграм-пост туриста, приехавшего в Псков: в городе нашем, по его мнению, смотреть «особо нечего». И дело не в карантинных ограничениях входа в музеи или Кремль - просто «одни развалины» вокруг, по мнению молодого человека. Поразилась, а потом задумалась: действительно, что показывают в Пскове туристам? Чаще ведь они приезжают к нам транзитом, по ходу дела - чтобы отправиться в более интересные Пушкинские Горы, Печоры или Изборск.

Фото: Вадим Боченков

Вот и история почти годовой давности с включением псковских памятников архитектуры в список ЮНЕСКО: казалось бы, должна была чему-то научить, высветить, так сказать, нацелить. Однако, как выяснилось, воз и ныне там. Нечего смотреть в Пскове, лишь немногие гиды-энтузиасты взвалили на себя нелегкую ношу разработки тематических экскурсий. В комитете по туризму указуют на туроператоров - они, мол, должны выложить все на тарелочке с золотой каемочкой, а туроператоры... им бы сейчас вообще остаться на плаву - не до ЮНЕСКО.

Чего не хватает псковскому (именно ПСКОВскому) туризму для того, чтобы яркой звездой зажечься на небосклоне российского путешественника? Об этом и многом другом журналист Псковской Ленты Новостей поговорил с известным искусствоведом, специалистом по искусству средневекового Пскова Тамарой Шулаковой.

В поисках концепта

Главная проблема, по мысли специалиста, - отсутствие концепта экскурсионной подачи Пскова, системной командной работы по разработке видения и понимания города, его богатейшей истории и культурного наследия.

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Что имеется в виду? В настоящее время псковскими памятниками, в том числе ЮНЕСКО, занимаются множество заинтересованных сторон: это три комитета - по культуре, туризму и охране объектов культурного наследия, и пользователи - Псковская епархия и Псковский государственный объединённый историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, и туроператоры (их на данный момент порядка 20)... А есть ведь еще искусствоведы, историки, археологи, реставраторы, иконописцы. Работа всех этих сторон не согласована, диалог не отлажен в течение долгих лет. Отсюда - масса проблем и откровенных ляпов, как это было, допустим, в истории с установкой информационных табличек рядом с памятниками ЮНЕСКО.

«В первую очередь нам необходимо широкое понимание материала, а он для нас terra incognita, - объясняет Тамара Васильевна. - Не историю надо изучать с бесконечным количеством войн, хотя, конечно, и она нужна. Ради чего Псков воевал? Жители защищали великое искусство народное, русское насквозь. Необходимо концепцию продумать: как мы подаем Псков? В этом вопросе нужен системный подход».

Цепочка взаимосвязей может выглядеть, например, следующим образом: комитет по туризму совместно с турфирмами выбирает приоритетные маршруты по Пскову, изучает совместно с пользователями и комитетом по культуре информацию во избежание фактических ошибок. Затем - продумывается веер экскурсий, маршруты изучаются экскурсоводами. А дальше включается государственная машина пиара: фильмы в «Ласточке», грамотно подготовленные буклеты, книги, сувенирная продукция, которую разрабатывает, например, факультет дизайна ПсковГУ. Вот оно - государственное системное мышление в действии: мы решаем, как все организовать, методисты придумывают, как подать, пиарщики - как запаковать. Так, глядишь, и появится на свет долгожданная концепция подачи Пскова.

«Я считаю, что вокруг этих 10 храмов можно начать серьезный апгрейд, - говорит Тамара Шулакова. – Около каждого можно провести несколько экскурсий, связать каждый из них с соседним, иногда даже не входящим в число памятников ЮНЕСКО – ведь по факту было номинировано большее количество объектов. Их надо постепенно «втягивать» в эту орбиту».

Но пока о таком подходе псковским специалистам приходится только мечтать. Простой пример: Тамара Шулакова написала научно-популярные тексты по каждому храму, включенному в ЮНЕСКО. Теперь надо думать: как издать их. «К началу сезона у нас должна бы быть по каждому храму книжка, удобоваримая для среднестатистического путешественника, - объясняет искусствовед. - Комитет по туризму в данном случае и не должен, конечно, заниматься издательством. Но, по идее, такая книга должна быть заказом власти, а не частной инициативой».

Экскурсоводы не в курсе

Осмыслив концепт подачи Пскова как туристического города, далее необходимо подойти к вопросу тактически, уверена Тамара Шулакова. Она рассказывает о многочисленных примерах, когда псковские экскурсоводы по незнанию транслируют туристам недостоверную, ошибочную информацию о городе. Неудивительно, что гости скорее стремятся оказаться в Печорах и Изборске - там история, там русский дух, а что в Пскове? Одни легенды да мало кому интересные рассказы о том, как перестраивался тот или иной храм.

Но вины экскурсоводов здесь нет как таковой. Проблема - в отсутствии должной системы обучения профессионалов. Да, за столько лет в Пскове ее до сих сложно назвать отлаженной: наши экскурсоводы имеют зачастую весьма туманные знания по искусствоведению. Между тем, представляя туристу тот же храм Космы и Дамиана с Примостья и говоря, что это шедевр, надо привести четкие доводы в пользу этого утверждения. Иначе - не слова, а пшик. Да и как, с какой точки обзора показать этот памятник - тоже вопрос не второстепенный. Думаете, никому не интересны искусствоведческие экзерсисы? Но экскурсоводы давно уже заметили: в Псков подался образованный народ, ищущий Древнюю Русь в ее первозданности, им не нужна «развлекаловка» - им смыслы подавай, символы, глубину, они хотят выхватить, в чем особенность Пскова в отличие от Новгорода и понять, чем XIV век на XV не похож...

«Нам нужны курсы, многократные, аттестованные, профессиональные, - уверена наша собеседница. – В курсах по обучению сегодняшних экскурсоводов есть методика ведения экскурсий, даже психология общения есть, а вот серьезные курсы по псковской средневековой архитектуре, по архитектуре других городов, с которыми Псков надо сравнивать, куда-то исчезли. Отсутствуют занятия по школе иконописи и великому наследию фресковой живописи, в которых надо разбираться экскурсоводам. Главное, ради чего к нам едут люди, - это Древняя Русь, именно она должна быть ключевой в курсах подготовки специалистов».

Именно обучение может стать импульсом для развития псковского экскурсоводческого сообщества. Новые маршруты - на поверхности, считает Тамара Шулакова. «Я на спор давно-давно сказала, что на каждом пятачке в Пскове можно провести незнамо сколько экскурсий - думаю, больше 200 могу провести, - признается она. - В тот же вечер села и стала думать, какие экскурсии можно провести. И написала 214 маршрутов, продумав тематику и идею. Я схватилась за голову - ношусь с этим лет 10, но никому не надо. Это ж надо учить по каждой экскурсии. А у нас как было при СССР: «Изборск - Печоры - Пушкинские Горы» - так и осталось. Но это неправильно: гостиницы есть, ресторации есть - значит, нужно экскурсионное предложение существенно, мощно расширять. И эти маршруты должны быть продуманы».

Знаний - всем!

Храм Георгия со Взвоза, памятник ЮНЕСКО

В идеале «псковский ликбез» пройти бы не только экскурсоводам. Часто туристы, приехавшие в Псков самостоятельно, обращаются с вопросами к прохожим на улице («Как пройти в библиотеку?»), к водителям такси, к официантам или администраторам в отелях. По мнению Тамары Шулаковой, адаптированные курсы об архитектуре Пскова были бы не лишними и для местных журналистов, которые частенько обращаются в своих материалах к вопросам историко-культурным.

«Все должны знать про Псков как можно больше, - объясняет она. - И не историю войн должны знать. Мы великие строители, великие художники, великие мудрецы - у нас есть блистательная философия и литература! Но что мы знаем про Псков? Бледные легенды. Никто не хочет в тайны залезать: для этого надо напрягаться, учиться».  

Даже детей, по идее, надо учить искусству как главному наследию наших предков. «Искусство же как сундук бабушкин драгоценного наследства, - поэтически говорит специалист. - А мы до сих пор в него не заглядывали даже».

В разговоре со мной она вспоминает трогательный момент из своей поездки в Рим: «Первый, кого я встретила в аэропорту, - мальчик лет восьми. У него на футболке было написано: I know Rome - ask me («я знаю Рим - спроси меня»), - делится она. - Я с ужасом поняла, что если мы напишем на майке такое про Псков - позору не оберешься».

Псковское вече

Храм Николы со Усохи, памятник ЮНЕСКО

Говоря о стратегии развития турбизнеса в Пскове, Тамара Шулакова в один голос вместе с другими специалистами призывает к созданию Совета при губернаторе области, который сообща занимался бы вопросами развития культурно-исторического наследия нашей земли.

В качестве довода она приводит цитату из «Бориса Годунова» - произведения, которое Пушкин считал своим лучшим: «Но знаешь ли чем сильны мы, Басманов? Не войском, нет, не польскою помогой, А мнением; да! мнением народным».

«Пушкин здесь, в Михайловском, понял: в Пскове действительно было народовластие, и вече решало жизненно важные вопросы. Псковичи говорили: «Правда и вера дороже солнца», неугодному князю любой пскович на вече мог сказать: «А ты, княже, не люб до Правды и до псковичей» - вот критерий, по которому жил город, - объясняет Тамара Васильевна. – Древние псковичи были носителями великой культуры и великой совести, и храмы это транслируют. Если бы в наши дни общий Совет специалистов коллегиально обсудил бы концептуальные проблемы наших памятников, касающиеся культуры, туризма, охраны, - был бы результат. Этот синклит и программу обучения экскурсоводов мог бы согласовать и утвердить».

По мысли искусствоведа, пока лебедь, рак и щука будут тянуть памятники в разные стороны, с места никто не сдвинется. При общем участии можно было бы и экскурсионное лицо Пскова обновить, и целый ряд памятников, по сей день не включенных в кругозор туристов, уважить. То же Мелетово: нельзя понять Псков и его дух без поездки туда. Если фрески не показать внутри мелетовского храма - можно в Карамышево обустроить интерактивные табло, заодно и покормить там гостей. Или в Пскове открыть, наконец, музей фресок, о котором разговоров уже лет двадцать, а толку - ноль.

Можно продолжать множить маршруты: Виделебье, Устье, Выбуты, Доможирка...  Это же золотое дно! И если мы хотим действительно зарабатывать на туризме - надо искать что-то новое, учиться, совершенствоваться. Тамара Шулакова цитирует один из американских учебников: туризм есть только тогда, когда гость остается в городе на два-три дня минимум. Нет ночевки - нет туризма, есть только экскурсионное дело, которое несравнимо по доходам с тем, что мы называем туризмом.

«Вокруг ночевки организуется весь турсервис: гостиничное и ресторанное дело, индустрия развлечений, сувениры, - поясняет специалист. -  Но центральным звеном остается экскурсионное дело. Есть красиво поданные экскурсии, с любовью приглашающие в город, - будет жить туризм. Но Псков «проездом» – это нетерпимо. Хотелось бы изменения ситуации, и стартапом здесь должны, конечно, стать памятники ЮНЕСКО. Нам повезло как никому: мы имеем такие шедевры, которые могут показать настоящую, сказочную Древнюю Русь».

Каким будет Псков туристический спустя месяц, год, десятилетие? Получится ли выстроить стройную систему знакомства с нашим городом, наладить диалог между всеми, от кого зависит судьба памятников архитектуры? Сложно прогнозировать - очень трудоемкий процесс предстоит участникам.

Но, думается, Псков стоит такой работы. И вот почему (позволим себе еще раз напоследок процитировать Тамару Шулакову): «Надо отойти, почтительно открыть глаза и рот - и слушать, слушать, и смотреть внимательно, любоваться Псковом. Божественная, дивная красота, изумительная, русская, негорделивая, чистая, открытая... «Будьте как дети, ибо их есть царствие небесное»... Не храмы, а выражение души народной».

Беседовала Елена Никитина

Теги: #туризм #ЮНЕСКО
Источник: Псковская Лента Новостей
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