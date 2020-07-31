Общество

Фотофакт: В Пскове кормят голубей в поддержку Хабаровского края

В Кировском сквере в Пскове сегодня, 1 августа, проходит акция солидарности с Хабаровским краем. В качестве поддержки псковичи пришли к полудню к памятнику С.М. Кирову, чтобы покормить голубей возле администрации Псковской области.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, акция собрала около 20 человек, среди которых замечены журналисты, авторы анонимных телеграм-каналов и представители штаба Навального в Пскове.

В рамках акции псковичи выложили на бордюре перед памятником Кирову фразу со словом «Хабаровск» из семечек.

Отметим, что акция солидарности с Хабаровским краем носит общероссийский характер. Несистемная оппозиция призвала всех россиян выйти на улицы и «покормить голубей». Вдохновители флешмоба –сторонники Алексея Навального, члены Либертарианской партии, активисты движения «Бессрочный протест», а также левые и националисты.