Общество

Обследования по антитеррористической защищенности объектов прошли в Псковской области

В УФСИН России по Псковской области прошли комплексные комиссионные обследования на предмет оценки состояния антитеррористической защищенности, выявления мест (направлений), уязвимых в части совершения террористических актов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

В состав комиссии входили сотрудники отделов и служб аппарата управления ФСИН России по Псковской области.

Обследование проводилось на объектах регионального ведомства, в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов УИС и формы паспорта безопасности объектов УИС», в части повышения антитеррористической защищенности объектов уголовно-исполнительной системы, правообладателями которых являются территориальные органы и образовательные организации ФСИН России.

По результатам комиссионных обследований разработаны и реализуются меры по уточнению систем охраны и надзора, совершенствованию комплексов инженерно-технических средств охраны и надзора, ликвидации уязвимостей указанных мест и направлений.

Стоит отметить, что выявление признаков подготовки террористических актов и ликвидации их последствий на сегодняшний день является актуальной темой, и именно ей уделяется большое внимание со стороны правительства Российской Федерации.