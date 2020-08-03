Общество

В паломническом центре Псково-Печерского монастыря зафиксирована новая вспышка COVID-19

В паломническом центре Псково-Печерского монастыря зафиксирована новая вспышка COVID-19. Об этом на совещании с медиками заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 5 августа.

«На выходных выявлена инфекция в паломническом центре Псково-Печерского монастыря. Сейчас очаг локализован, нам необходимо ограничить число паломников. С митрополитам Тихоном мы все уже обсудили», - рассказал губернатор.

Глава региона поручил главному санитарному врачу региона Александру Нестеруку дать рекомендации руководству паломнического центра.

«Не следует радоваться улучшению эпидемиологической ситуации раньше времени, опасность остается», - заключил Михаил Ведерников.