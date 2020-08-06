Общество

Псковичи обсуждают необходимость туалета в гайд-парке

Необходимость общественного туалета в гайд-парке обсуждают псковичи в группе «Контроль. Псков» в социальной сети Facebook.

Фото из группы «Контроль. Псков» в социальной сети Facebook

«В очередной раз логика неведомых проектировщиков или, может быть, городских властей, поставила в тупик, так как данный сквер для большинства людей является транзитным, то есть его попросту пробегают, - написал местный житель. - И если здесь сидят на лавочках, которые, возможно, появятся когда-нибудь, то это будут жители рядом расположенных жилых домов. Ставить здесь туалет - то же самое, что поставить его во дворе любого жилого дома».

«Туалеты в Пскове нужны везде, - не согласилась с ним псковская общественница. - Поставили - и хорошо. Еще бы работал. А то в Летнем тоже стоит, не видела, чтобы работал». «Это не проходной сквер, тут бывают мероприятия. Туалет необходим. Вообще туалет должен быть в каждом сквере, не говоря о парках и набережной», - пояснила жительница областного центра.

«Есть туалет - плохо, нет туалета - плохо! Главное, чтобы работал и вовремя все убирали» - добавила псковичка.

В итоге горожанин, выступивший с критикой, согласился с необходимостью общественного туалета в гайд-парке. «Можно было и нужно найти другое, более укромное место, так сказать, за кустиками, тем более кустиков хватает», - подытожил он.