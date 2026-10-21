Представитель Псковского облсовпрофа принимает участие во всероссийском семинаре-совещании ФНПР

Заведующий отделом социально-трудовых отношений и проектной деятельности Псковского облсовпрофа Нина Антипова принимает участие во всероссийском семинаре-совещании профсоюзного актива и специалистов по социально-экономическим вопросам и социальному партнёрству членских организаций Федерации независимых профсоюзов России. Об этом сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фотографии: Псковский облсовпроф

Мероприятие направлено на повышение профессионального уровня профсоюзных специалистов, обсуждение актуальных вопросов социально-трудовой сферы и развитие эффективных механизмов социального партнёрства. Участие в семинаре даёт возможность обменяться опытом с коллегами из регионов России, познакомиться с новыми подходами к решению профессиональных задач и использовать лучшие практики в работе Псковского облсовпрофа, рассказали в объединении.

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов подчёркивает особую значимость постоянного обучения и повышения квалификации профсоюзных кадров.