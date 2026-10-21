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Представитель Псковского облсовпрофа принимает участие во всероссийском семинаре-совещании ФНПР

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Заведующий отделом социально-трудовых отношений и проектной деятельности Псковского облсовпрофа Нина Антипова принимает участие во всероссийском семинаре-совещании профсоюзного актива и специалистов по социально-экономическим вопросам и социальному партнёрству членских организаций Федерации независимых профсоюзов России. Об этом сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фотографии: Псковский облсовпроф

Мероприятие направлено на повышение профессионального уровня профсоюзных специалистов, обсуждение актуальных вопросов социально-трудовой сферы и развитие эффективных механизмов социального партнёрства. Участие в семинаре даёт возможность обменяться опытом с коллегами из регионов России, познакомиться с новыми подходами к решению профессиональных задач и использовать лучшие практики в работе Псковского облсовпрофа, рассказали в объединении. 

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов подчёркивает особую значимость постоянного обучения и повышения квалификации профсоюзных кадров.

«Профсоюзный специалист должен постоянно развиваться, следить за изменениями в трудовом законодательстве, владеть современными инструментами защиты прав работников и уверенно вести диалог с работодателями и органами власти. Обучение и обмен опытом позволяют находить новые эффективные решения, совершенствовать работу профсоюзных организаций и добиваться конкретных результатов для людей труда. Чем выше профессиональный уровень наших кадров, тем сильнее профсоюзы и тем весомее их вклад в развитие социального партнёрства», — отметил Игорь Иванов.
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Иванов Игорь Олегович

Иванов Игорь Олегович

Председатель Псковского областного совета профсоюзов

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