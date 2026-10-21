Рецидивистку осудили в Великих Луках за кражу миллиона рублей у пенсионерки

Великолукский городской суд постановил обвинительный приговор в отношении ранее неоднократно судимой 37-летней женщины. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области, ее признали виновной в краже, совершённой группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, в крупном размере.

Суд установил, что женщина спустя месяц после освобождения из мест лишения свободы совершила кражу: по предварительному сговору со своим подельником незаконно проникла в дом пожилой великолучанки, находящейся в это время на улице, и похитила личные вещи хозяйки и сбережения в размере миллиона рублей.

Суд учёл все смягчающие и отягчающее наказание обстоятельство и приговорил ее к лишению свободы на срок 3 года с отбыванием в колонии общего режима, с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы на срок 6 месяцев.

Часть похищенного имущества, изъятого при задержании, вернули пенсионерке.

Сообщник осужденной в настоящее время находится в розыске.