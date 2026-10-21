 
Общество

Рецидивистку осудили в Великих Луках за кражу миллиона рублей у пенсионерки

0

Великолукский городской суд постановил обвинительный приговор в отношении ранее неоднократно судимой 37-летней женщины. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области, ее признали виновной в краже, совершённой группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, в крупном размере.

Суд установил, что женщина спустя месяц после освобождения из мест лишения свободы совершила кражу: по предварительному сговору со своим подельником незаконно проникла в дом пожилой великолучанки, находящейся в это время на улице, и похитила личные вещи хозяйки и сбережения в размере миллиона рублей.

Суд учёл все смягчающие и отягчающее наказание обстоятельство и приговорил ее к лишению свободы на срок 3 года с отбыванием в колонии общего режима, с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы на срок 6 месяцев.

Часть похищенного имущества, изъятого при задержании, вернули пенсионерке.

Сообщник осужденной в настоящее время находится в розыске.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026