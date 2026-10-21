Сбер собрал рекордное число партнёров на Зелёный день

В год 185-летия Сбер запускает Зелёный день в новом формате. Впервые одно из самых выгодных событий года продлится больше месяца — до 15 ноября. Всё это время клиенты Сбера смогут получать повышенные бонусы Спасибо за привычные покупки у более чем 50 партнёров банка. С 12 по 15 ноября накопленное можно будет списать по юбилейному курсу 1 бонус = 1,85 рубля в приложении СберБанк Онлайн, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке.

Сбер объединит предложения крупнейших торговых сетей и любимых брендов. За покупки в разделе «Для жизни» в СберБанк Онлайн и у партнёров банка со среды по пятницу клиенты смогут получать 18,5% бонусами Спасибо. При этом многие покупки можно будет совершать прямо в приложении — в пару кликов. Например, выбрать товары в М.Видео, Ашане, Пятёрочке, Магните и других магазинах. Каждую неделю в СберБанк Онлайн предложения будут обновляться.

Впервые специальные условия будут действовать и для сервисов, которыми пользуется вся семья. Клиенты, которые поделятся с близким накопительным счётом или вкладом и пополнят его на 50 тыс. рублей, смогут принять участие в розыгрыше 1,85 млн бонусов.

Подписчики СберПрайм и клиенты с премиальным обслуживанием получат в два раза больше выгоды — до 37% бонусами Спасибо. Для новых пользователей предусмотрены 185 бонусов и специальные условия на подписку. Дополнительные бонусы подготовили и сервисы экосистемы Сбера: например, в Купере им будет доступен кешбэк 18,5% на одну покупку.

Не забыли и о самых юных клиентах: за первую детскую СберКарту в форме платёжного стикера ребёнок получит 1850 бонусов Спасибо. Стикер можно прикрепить к телефону и оплачивать покупки одним касанием — без необходимости носить с собой пластиковую карту. А выбрать дизайн ребёнок сможет сам: со СберКотом, Квикки из Самоката, лисёнком Фоксом из Фоксфорда или БубОкко из Okko. Так в этом году Зелёный день впервые объединит предложения для самого клиента и его близких.