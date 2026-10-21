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О продвижении социальных проектов расскажут сегодня псковской молодежи

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Встреча на тему «Продвижение социального проекта» состоится в Доме молодежи Пскова сегодня, сообщили Псковской Ленте Новостей в автономной некоммерческой организации «Приоритет».

Фото: АНО «Приоритет»

В рамках встречи планируется обсудить стратегическое планирование: анализ целевой аудитории, выбор площадок, создание контент-плана и фирменного стиля. Часть мероприятия посвятят работе с текстами, фото и видео материалами, а также с актуальными трендами.

Участникам также расскажут и о методах продвижения своего социального проекта.

Мероприятие начнется сегодня, 21 октября, в 16:30, в Доме молодёжи на улице Конная, 2 (актовый зал).

«Не упустите возможность узнать секреты эффективного продвижения, не стесняйтесь задать вопросы эксперту и получить практические советы», - отметили организаторы.

Проект реализует АНО «Приоритет» с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

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