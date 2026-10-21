Бюрократия отбивает у псковских охотников желание заниматься промыслом

Охотники в Псковской области столкнулись с неудобствами при продлении лицензий на добычу животных: из-за отсутствия возможности оформить документы дистанционно любителям охоты приходится тратить время и деньги на личные визиты в охотхозяйства и, как правило, в рабочие дни. Об этом рассказал охотник-любитель Владимир Пасечнюк в беседе с корреспондентом ПЛН FM (102.6).
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По словам Владимира Пасечнюка, эти неудобства стали следствием изменений в федеральном законодательстве, которые вступили в силу в прошлом году. Основная проблема заключается в том, что охотничью лицензию нельзя получить или продлить дистанционно.