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Бюрократия отбивает у псковских охотников желание заниматься промыслом

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Охотники в Псковской области столкнулись с неудобствами при продлении лицензий на добычу животных: из-за отсутствия возможности оформить документы дистанционно любителям охоты приходится тратить время и деньги на личные визиты в охотхозяйства и, как правило, в рабочие дни. Об этом рассказал охотник-любитель Владимир Пасечнюк в беседе с корреспондентом ПЛН FM (102.6).

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«Продление лицензии стало крайне неудобным. Если охотник не добыл зверя в установленный срок, а документ заканчивается, его необходимо продлевать. То есть охотникам приходится лично приезжать в охотхозяйство. Это не всегда близко, и, как правило, процедуру нужно проходить в рабочий день. В итоге такие поездки влекут за собой дополнительные эмоциональные и денежные затраты», — отметил охотник.

По словам Владимира Пасечнюка, эти неудобства стали следствием изменений в федеральном законодательстве, которые вступили в силу в прошлом году. Основная проблема заключается в том, что охотничью лицензию нельзя получить или продлить дистанционно.

«Эти неудобства связаны с изменениями на государственном уровне. Теперь человеку нужно специально собираться и ехать в другой район, просто чтобы продлить бумагу. Это означает дополнительные поездки и колоссальную потерю времени», — заключил охотник-любитель.
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