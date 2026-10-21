Более семи лет колонии получил бывший начальник отделения псковского УМВД за взятку

Псковский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего начальника отделения по борьбе с преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий (ИТТ) в составе отдела уголовного розыска УМВД России по городу Пскову Александра Рудакова, обвиняемого в получении взятки (пункты «б», «в» части 5 статьи 290 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

Фото: Псковский городской суд

Суд установил, что Александр Рудаков, являясь должностным лицом правоохранительного органа, под предлогом оказания содействия в виде вынесения по результатам проведения проверки процессуального решения в пользу жителя Пскова, предъявил требование о необходимости передачи ему взятки.

Пскович в результате вымогательства передал подсудимому взятку в размере более 150 000 рублей.

В ходе рассмотрения дела подсудимый раскаялся в содеянном, признал вину в совершении преступления, оспаривал квалификацию преступления, полагая, что им совершено мошенничество.

С учетом наличия смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих, Александру Рудакову назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет 11 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере восьмикратной суммы взятки – в размере более 1 200 000 рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в правоохранительных органах, на восемь лет.

Приговор может быть обжалован.