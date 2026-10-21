 
Общество

Более семи лет колонии получил бывший начальник отделения псковского УМВД за взятку

0

Псковский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего начальника отделения по борьбе с преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий (ИТТ) в составе отдела уголовного розыска УМВД России по городу Пскову Александра Рудакова, обвиняемого в получении взятки (пункты «б», «в» части 5 статьи 290 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона. 

Фото: Псковский городской суд

Суд установил, что Александр Рудаков, являясь должностным лицом правоохранительного органа, под предлогом оказания содействия в виде вынесения по результатам проведения проверки процессуального решения в пользу жителя Пскова, предъявил требование о необходимости передачи ему взятки. 

Пскович в результате вымогательства передал подсудимому взятку в размере более 150 000 рублей. 

В ходе рассмотрения дела подсудимый раскаялся в содеянном, признал вину в совершении преступления, оспаривал квалификацию преступления, полагая, что им совершено мошенничество. 

С учетом наличия смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих, Александру Рудакову назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет 11 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере восьмикратной суммы взятки – в размере более 1 200 000 рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в правоохранительных органах, на восемь лет. 

Приговор может быть обжалован.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026