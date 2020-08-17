Общество

«Единая Россия» разработала законопроект, направленный на повышение доступности лекарств

«Единая Россия» подготовила законопроект, совершенствующий лекарственное обеспечение. Документ, который развивает конкуренцию в этой сфере, может быть принят уже в осеннюю сессию. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, передает телеграм-канал «Единой России».

«Мы предложили, во-первых, законодательно установить понятие аптечной сети и ограничить 20% ее долю на рынке в границах одного административно-территориального образования. Во-вторых, ограничить 5% от оборота размер платы за услуги по продвижению лекарств. Наконец, мы предлагаем обязать аптеки информировать покупателей о наличии российских аналогов зарубежных медикаментов», - сказал Андрей Турчак.

Он отметил, что это даст людям возможность выбора и одновременно будет стимулировать конкуренцию.

Также в партии предлагают продлить дистанционную продажу рецептурных лекарств. Сейчас она разрешена до 1 января 2021 года.

«Надо изучить практику. Если нет проблем – принять законодательные поправки и обеспечить поэтапный допуск к дистанционной продаже рецептурных лекарств под контролем Россдравнадзора», - сказал первый замруководителя фракции партии в Госдуме Андрей Исаев.