Общество

В Великих Луках отремонтируют дворы на трех улицах

К благоустройству дворовой территории у дома №1 по улице Ботвина в Великих Луках приступил подрядчик. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

Планируется обновить тротуар, уложить асфальт и установить бордюрный камень. Ранее активисты этой многоэтажки обращались к депутату округа №4 Николаю Андросовичу с просьбой привести в порядок территорию их дома. Парламентарий, в свою очередь, обратился в администрацию города, и данный двор включили в план ремонтных работ на 2020 год.

Как сообщил Николай Андросович, за период его депутатской деятельности на избирательном округе №4 удалось добиться ремонта и благоустройства 36 дворов.

В этом году в рамках федеральной и городской программ будут отремонтированы еще две территории: на Некрасова, 11 и Гастелло, 9.

«В 2019 году был произведен ремонт улицы Добролюбова от дома 15 по улице Ботвина. Этот участок давно требовал ремонта. На следующий год также в адрес администрации от меня отправлена заявка на благоустройство дворовых территорий по адресам: Ботвина, дом 11, корпус 1, переулок Некрасова, дом 8, набережная Шмидта, дом 9, улица Некрасова, дом 13 и проспект Октябрьский, дома 6 и 8. Поступательно, с учетом возможностей нашего бюджета, мы совместно с главой города Николаем Козловским и администрацией приводим в порядок тротуары, территории домов и общественных зон. Большую активность проявляют и общественные советники главы города. В частности, они выходят с инициативами и предложения по благоустройству своих дворовых территорий», — отметил Николай Андросович.