Общество

Дойную карусель запустили на молочной ферме в Новосокольническом районе

Дойную карусель запустили на молочной ферме ОАО «Красное знамя». Об этом сообщил генеральный директор предприятия, председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Андрей Козлов в эфире программы «Дом советов» на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

Инвестиционный проект стоимостью 1 млрд 112 млн рублей уже вводится в эксплуатацию. 18 августа в 11:00 состоялся первый запуск дойной карусели, отметил Андрей Козлов.

«У нас не катание, а доение на карусели, - пояснил он. - Карусель на 60 мест. За час карусель может подоить 360 животных. Она полностью автоматизирована, о каждом животном знаем практически все».

Молочная ферма на площади 27 га вместит в себя 1800 фуражных коров. Она будет состоять их четырех корпусов. Три из них предназначены для дойного стада, а одно — родильное, в котором также будут содержатся телята в возрасте до 3 недель.