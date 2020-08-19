Общество

Облсовпроф приглашает семьи провести время на базах отдыха «Алоль» и «Пушкиногорье»

Псковский областной совет профессиональных союзов приглашает посетить базы отдыха «Алоль» и «Пушкиногорье», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа.

База отдыха «Алоль» расположена на берегу озера Зверино. «Семьи Псковской области выбирают базу отдыха «Алоль» из-за живописного места, транспортной доступности, низких цен. Для размещения туристов база предлагает коттеджи, зимний корпус и летние домики. По удобству проживания первое место занимают коттеджи. Они расположены в лесу», - рассказали в облсовпрофе.

Коттедж представляет собой домик с двумя номерами на два и три человека. Между номерами - небольшой холл. Имеется душ и туалет, а также два балкона.

Можно провести досуг в веревочном парке, бане, на пейнтбольной и детской площадках, оборудованном пляже.

Адрес: 182300, Псковская область, Пустошкинский район, деревня Холюны.

Телефоны: (8112) 62-17-66, (8112) 72-45-69.

Сайт: https://aloli.ru/

База отдыха «Пушкиногорье» находится в поселке Пушкинские Горы. «Вы сможете насладиться живописными панорамами, чистым воздухом, а также посетить достопримечательности, связанные с именем великого русского поэта А. С. Пушкина, которые никого не оставят равнодушным», - отметили в облсовпрофе.

Для размещения туристов база предлагает несколько корпусов с комфортными номерами, а также коттеджи. Номер можно подобрать по количеству членов семьи от двух до четырех.

Здесь имеются велопрокат, футбольная и волейбольная площадки, новый бильярдный зал, русская баня и сауна.

Адрес: Псковская область, Пушкиногорский район, поселок Пушкинские Горы.

Телефоны: (8112) 62-17-66, (8112) 72-45-69.

Сайт: https://pgtur.ru