Общество

Образовательная сессия для педагогов «Точек роста» пройдет в псковском «Кванториуме»

В рамках национального проекта «Образование» в детском технопарке «Кванториум» с 25 по 28 августа пройдет образовательная сессия для педагогов центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» по предметной области «Технология». Курсы повышения квалификации пройдут в мини-группах по 10-11 человек в разных аудиториях с соблюдением всех санитарных норм, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Обучение проводится по поручению Фонда новых форм развития образования.



Педагоги рассмотрят особенности преподавания предмета «Технология» в «Точках роста», познакомятся с современными образовательными проектами, запланируют деятельность в своих образовательных организациях.

С помощью наставников детского технопарка учителя будут практиковаться по 6 направлениям: 3D моделирование, промышленный дизайн, хайтек, геоинформационные технологии, аэротехнологии, робототехника и виртуальная реальность. Основной акцент будет сделан на практические занятия.

Центры образования цифрового и гуманитарного профиля «Точки роста» предусматривают новый подход к обучению детей, в частности, по таким предметам, как «Технология», «Информатика» и «Основы безопасности жизнедеятельности». В регионе работает 8 «Точек роста». Еще 41 начнет свою работу в сентябре 2020 года.