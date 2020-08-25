Общество

В Псковской области планируют обойтись без дистанционного обучения в новом учебном году

Новый учебный год начинается в непростых условиях - предстоит обеспечить безопасность более 100 тысяч учеников и более 10 тысяч педагогов Псковской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 26 августа, на совещании с главами районов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По его словам, в настоящее время ситуация с распространением коронавируса в регионе стоит не так остро, как весной. «У нас есть опыт, понимание болезни, настроенная система здравоохранения - все это позволит обойтись без дистанционного режима обучения», - заверил глава региона.

Он отметил, что пандемия - серьезный вызов, который накладывает отпечаток и на проведение 1 сентября. Михаил Ведерников уточнил, что в новом учебном году в области около 7 тысяч детей пойдут в первый класс, и для них и их семей это важное событие, как и для выпускников 11 класса.