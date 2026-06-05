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В себежской больнице приступил к обязанностям новый врач-невролог

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В Себежском филиале Невельской межрайонной больницы с 1 июня к своим обязанностям приступил новый врач приемного отделения стационара и по совместительству врач-невролог стационара, сообщила Псковской Ленте Новостей главный врач больницы Олеся Голубева.

Фото: главврач Невельской межрайонной больницы Олеся Голубева

Врач приемного отделения стационара и врач-невролог стационара Ирина Зубова закончила Читинскую государственную медицинскую академию в 2023 году.

«Врач ведет пациентов с неврологическими заболеваниями и дежурит в приемном отделении стационара», — комментирует Олеся Голубева. 

Ранее Невельская межрайонная больница опубликовала график выездов врачей в ФАПы на июнь.

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