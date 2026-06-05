Вопросы благоустройства обсудили на встрече с общественными советниками главы Великих Лук

Состоялось заседание Совета общественных советников главы города Великие Луки, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

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Встреча прошла в традиционном формате открытого диалога, в ходе которого были подведены итоги работы, обсуждены планы по развитию города и рассмотрены актуальные вопросы, поступающие от жителей.

С приветственным словом к участникам заседания обратился заместитель главы города Великие Луки Николай Андросович. Он поблагодарил общественных советников за активную гражданскую позицию и постоянное участие в жизни города.

«Наш город достиг хороших, положительных результатов в разных сферах жизнедеятельности, а начало этого года показывает, что тенденция продолжается», – отметил Николай Андросович.

В своем выступлении заместитель главы города рассказал об итогах социально-экономического развития Великих Лук, реализации национальных проектов, программах благоустройства, развитии территориального общественного самоуправления, а также о значимых событиях, произошедших в городе за последнее время.

Особое внимание было уделено вопросам благоустройства городской среды. Николай Андросович подчеркнул важность участия великолучан в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» и поблагодарил советников за активную работу по развитию территориальных общественных самоуправлений и организации субботников.

С докладом о проделанной работе и планах по благоустройству города выступил первый заместитель главы администрации города Виктор Каменский. Он подробно проинформировал участников заседания о ходе ремонта дворовых территорий, реализации проектов благоустройства общественных пространств и выполнении мероприятий в рамках месячника по благоустройству.

Традиционно значительная часть встречи была посвящена живому общению общественных советников с представителями городской власти. Участники заседания получили возможность задать интересующие вопросы и обсудить волнующие жителей темы.

Так, общественный советник Алексей Максимов поднял вопрос о претензионной работе с подрядной организацией, выполнявшей ремонт памятника на площади Калинина. Также советников интересовали сроки и порядок проведения ремонта дворовых территорий в различных микрорайонах города.

Представители органов местного самоуправления дали необходимые разъяснения по поднятым темам. Все обращения и предложения, поступившие в ходе заседания, взяты в работу профильными службами для дальнейшего рассмотрения и принятия необходимых решений.

Подводя итоги встречи, Николай Андросович отметил, что Совет общественных советников остается важной площадкой для конструктивного взаимодействия органов местного самоуправления и жителей города, позволяющей оперативно реагировать на обращения великолучан и совместно решать вопросы развития Великих Лук.