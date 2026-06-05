Победитель проекта «Молодые ножи» из Себежа поставит рекорд, изготовив 100-метровый десерт

Мировой рекорд по изготовлению десерта планируют поставить в Великих Луках, сообщается в группе семейно-досугового центра «Атмосфера» в соцсети «ВКонтакте».

«20 лет Новая Зеландия считала, что их рекорд в 64 метра невозможно превзойти. Но мы готовы написать новую историю! 20 июня на ваших глазах шеф-повар кондитерской "Сладкое небо", победитель проекта "Молодые ножи" Владислав Павлов вместе со своей командой соберёт гигантскую "Павлову", которая станет частью истории не только нашего города, но и всего мира!» - заявили в СДЦ.

Планируется использовать более 10 000 яиц, более 300 кг сахара и сотни литров сливок.

Также СДЦ проводит розыгрыш - пять участников получат по одному метру десерта и смогут забрать свой приз домой.

Мероприятие состоится 20 июня в 12:00 в «Луки Парке».

«Приходите всей семьёй, фотографируйтесь с рекордным десертом и его создателями. Мы хотим, чтобы этот рекорд стал общим достижением всех жителей Великих Лук. Возьмите с собой хорошее настроение и готовность стать частью сладкой истории!» - добавили в центре.

Вход свободный.

22-летний повар из Себежа Владислав Павлов одержал победу в кулинарном реалити-шоу «Молодые ножи. Новая кровь». Суперфинальный выпуск второго сезона вышел 13 мая на телеканале «Пятница».