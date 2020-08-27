Общество

Установку детской площадки на Звездной, 18 в Пскове перенесли

Депутат Псковской городской Думы Дмитрий Барабанов в ходе контрольного выезда на свой округ рассказал о проделанной работе и планах ремонтных работ на следующий год. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова со ссылкой на депутата, в этом году отремонтированы дворовые проезды по улицам Сиреневый бульвар, 17 и Звездная, 16.

В рамках программы «Формирование современной городской среды» в этих дворах заасфальтированы народные тропы и проезд, обустроен новый тротуар, расширен проезд, увеличено количество парковочных карманов.

Также Дмитрий Барабанов рассказал, что в этом году во дворе дома по улице Звездной, 19 установлена новая детская площадка. На Звездной, 16, 18 и 20 дворовая территория полностью готова. Установка детской площадки здесь была запланирована на этот год, однако на сегодняшний день было принято решение перенести ее предварительно на следующий год.

«При общении с жителями округа были обозначены первоочередные вопросы, которые требуют решения. На протяжение трех лет мы решаем их по мере необходимости и по мере их важности. На сегодняшний день решены вопросы по благоустройству многих дворовых территорий, сейчас ведутся работы по благоустройству дворовых проездов, устанавливаются новые детские площадки. При дальнейшей такой активной поддержке жителей округа и при правильной совместной работе исполнительной и законодательной власти мы будем все вопросы решать и двигаться дальше в рамках благоустройства округа», - заключил депутат.