Общество

Ремонт двора на Звездной, 11а запланирован на следующий год

Состоялся контрольный выезд главы города Елены Полонской совместно с депутатом гордумы Дмитрием Барабановым на округ №14. В мероприятии приняли участие общественники и местные жители.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМС Пскова, власти города оценили ремонт дворовых территорий на улице Звездной, 11 и 13, проведенный в рамках программы «Формирование современной городской среды». Здесь установлены урны, восстановлены и заасфальтированы дорожки, уложено новое асфальтовое покрытие вдоль дворового проезда, оборудован бордюр нужной высоты, восстановлены старые качели, по просьбам некоторых жителей установлены скамейки. Также в этом году планируется спил железных конструкций на зеленой зоне.

Кроме того, на следующий год запланирован ремонт дворовой территории на улице Звездной, 11а. «До этого у нас было три депутата - и никакого сдвига. Пришел Барабанов и начал работать: убран ларек, спилены аварийные деревья, помог заспать щебнем ямы, привез земли и цветов для клумб. Он всегда старается помочь и выслушать», - поделилась жительница дома Евгения Иванова.

Жители этого дома обратились к депутату с просьбой перенести с территории их дома мусорную площадку с контейнерами, которые предназначены для жильцов дома по улице Труда, 50. Дмитрий Барабанов заверил, что по этому вопросу направит письмо в Контрольное управление Пскова.

Добавим, в 2019 году в рамках программы был отремонтирован дворовой проезд по улице Звездная, 15а.