Общество

МЧС рекомендует псковичам внушать детям правила безопасности на дороге

Псковское МЧС рассказало о безопасности детей на дорогах. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Во время летнего отдыха многие ребята забывают о правилах безопасного поведения на улице. В частности, вернувшись с дач или деревень в город, дети отвыкают от интенсивного дорожного движения. Автомобильная дорога является повышенным источником опасности для детей по причине малого опыта, невнимательности, незнания и несоблюдения основных правил, недостаточно развитого чувства опасности. Ребенок – самый незащищенный участник дорожного движения. Поэтому в конце каникул с детьми необходимо проводить работу по обучению правилам грамотного и безопасного поведения на улицах города, в городском транспорте», - отметили в ведомстве.

Так подчеркнули, что правила безопасности на дороге детям нужно именно внушать, а не просто говорить мимоходом. Задача взрослых с самых малых лет научить детей следующим правилам и постоянно их повторять:

ни при каких обстоятельствах нельзя выбегать на дорогу;

стоящие машины нужно обходить только сзади;

играя, нельзя прятаться за машины;

если во дворе едет автомобиль, то нужно отойти в сторону дома, к подъезду;

переходить улицу только по «зебре» или на зеленый свет светофора;

перебегать дорогу в неположенном месте нельзя;

при переходе нужно убедиться, что движение безопасно: справа и слева нет приближающихся автомобилей. Причем сначала следует посмотреть налево, а потом направо;

автобусы и другой общественный транспорт опасно обходить и спереди, и сзади. Для этого лучше воспользоваться пешеходным переходом;

ездить на велосипеде, кататься на роликах только в безопасных местах: на специально отведенных полосах, по тротуару, в парках, на стадионах, но не по обочине и не на проезжей части;

нельзя цепляться к автомобилям и общественному транспорту.

Родителям рекомендуют постоянно обсуждать с ребенком возникающие ситуации на дорогах, указывая на явную или скрытую опасность в виде очень быстро едущих автомобилей, пешеходов, нарушающих правила. Особенно обратите внимание на двигательную память детей: остановка перед переходом.

«Сформируйте обязательно у ребенка твердый навык – «сделал первый шаг на проезжую часть, поверни голову и осмотри дорогу в обоих направлениях». Также собственным примером нужно подтверждать слова, брать ребенка за руку и учить правилам дорожного движения. Ребенок учится «законам дороги», беря пример с родителей и других взрослых, - добавили в ведомстве.